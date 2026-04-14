Investigadas dos menores en Carballo por su implicación en una agresión a la salida de un centro escolar

Cuartel de la Guardia Civil en Carballo EC

La Guardia Civil investiga a dos menores de edad, vecinas de Carballo, como presuntas coautoras de un delito de lesiones y otro de trato degradante tras su implicación en una agresión a otro menor ocurrida el pasado 11 de marzo. Los hechos se conocieron a raíz de una denuncia presentada en el cuartel carballés de la Guardia Civil, en la que se alertaba de una agresión producida a la salida del centro escolar en el que cursan sus estudios los implicados.

A partir de ese momento, los agentes iniciaron una investigación para esclarecer lo sucedido. Según las pesquisas, en la agresión participaron tres menores. Uno de ellos fue el autor material de los golpes, si bien no puede ser considerado penalmente responsable al ser menor de 14 años. Las otras dos menores habrían desempeñado un papel activo en los hechos, instigando de forma reiterada al agresor para que continuase con la agresión.

Además, las investigadas habrían grabado lo sucedido y difundido posteriormente el vídeo a través de una aplicación de mensajería instantánea, lo que ha motivado la imputación de un segundo delito relacionado con el trato degradante. Una vez identificadas, la Guardia Civil procedió a la investigación de ambas como presuntas coautoras de los delitos.

Desde el instituto armado recuerdan que, aunque la edad mínima para la responsabilidad penal está fijada en los 14 años, esto no exime de posibles responsabilidades civiles, que recaerían en sus tutores legales. Asimismo, advierten de que la grabación y difusión de imágenes sin consentimiento puede constituir una infracción independiente de la normativa de protección de datos, con las correspondientes consecuencias legales.