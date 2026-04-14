Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Pancho Varona, Cocco Lexa y Gonzalo Hermida protagonistas del ciclo Momentos Alhambra en la provincia de A Coruña

Redacción
14/04/2026 00:00
Pancho Varona, Cocco Lexa y Gonzalo Hermida protagonistas del ciclo Momentos Alhambra en la provincia de A Coruña
Pancho Varona, Cocco Lexa y Gonzalo Hermida protagonistas del ciclo Momentos Alhambra en la provincia de A Coruña
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El Ciclo Momentos Alhambra llega a la provincia de A Coruña con tres conciertos protagonizados por Pancho Varona, Cocco Lexa y Gonzalo Hermida.

En el caso de Pancho Varona, el cantautor español clásico con toques de pop-rock llegará a Boiro (A Pousada da Galiza Imaxinaria) el 17 de abril. Su larga trayectoria como compositor, arreglista y guitarrista le ha llevado a acompañar a voces icónicas de la escena española. En solitario, su propuesta recupera lo esencial: guitarra y voz, con una interpretación íntima donde las palabras y la melodía construyen historias con peso y nostalgia.

También el 17 de abril, y en otro apartado de fusión y baile, el artista granadino Cocco Lexa, actuará en A Coruña (Sala Malavida) mostrando una combinación de géneros como el r&b, reggaeton, trap, hip-hop, dancehall, reggae, salsa e incluso cumbia, construyendo ritmos versátiles y 100% bailables.

Por su parte, Gonzalo Hermida aterriza en la ciudad herculina, también en la Sala Malavida, el 18 abril con canciones que combinan melodías suaves, arreglos cuidados y letras sentidas, a menudo construidas en torno a experiencias vitales, pasiones o nostalgias.

El ciclo finalizará su gira por las salas gallegas en el mes de mayo con conciertos de Yarea, en Vilanova de Arousa, y Gara Durán, en Vigo. La voz sofisticada y directa de Yarea -que se mueve con delicadeza en un territorio ubicado entre el indie, el folk contemporáneo y el R&B sutil, construyendo canciones con un aire íntimo, nostálgico y muy personal- sonará en A Taberna Cultural el 8 de mayo.

El último de los conciertos de Momentos Alhambra lo protagonizará la cantante, compositora, productora y pianista Gara Durán, que actuará el 29 de mayo en Sala Supersonic, mostrando sus características armonías y letras evocadoras.

PROGRAMACIÓN MOMENTOS ALHAMBRA 2026 EN GALICIA

Abril

Viernes 17 – Cocco Lexa

Sala Malavida – A Coruña

Viernes 17 – Pancho Varona

A Pousada da Galiza Imaxinaria – Boiro

Sábado 18 – Gonzalo Hermida

Sala Malavida – A Coruña

Mayo

Viernes 8 – Yarea

A COFRADÍA - Taberna Cultural – Vilanova de Arousa

Viernes 29 – Gara Durán

Sala Supersonic - Vigo

Las entradas están a la venta en: https://www.cervezasalhambra.com/es/momentos-alhambra

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Pancho Varona, Cocco Lexa y Gonzalo Hermida protagonistas del ciclo Momentos Alhambra en la provincia de A Coruña

Pancho Varona, Cocco Lexa y Gonzalo Hermida protagonistas del ciclo Momentos Alhambra en la provincia de A Coruña
Redacción
La entrega de premios de la pasada edición | cedida

Dos perfiles de la comarca, entre los finalistas de la XIII edición del Carballo Interplay
Redacción
Carrera 10K Concello de Carballo (7)

Abierta la inscripción para la carrera 10k de Carballo
Redacción
Alrededor de un centenar de personas acudieron a la comida organizada por el colectivo de pensionistas de Verdillo

La entidad de jubilados y pensionistas de Verdillo celebró su comida anual en el restaurante San Lorenzo
Redacción