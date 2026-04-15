Educación pone en valor la reforma realizada en el IES Alfredo Brañas

Visita conselleiro de Educación a IES Alfredo Brañas (29) Mar Casal

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, visitó este miércoles el instituto Alfredo Brañas de Carballo para comprobar el resultado de la rehabilitación integral acometida en el centro. La obra, enmarcada en el Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, contó con un presupuesto de más de 1,7 millones de euros y se suma a la reforma del salón de actos con una aportación de 270.000 euros, lo que eleva la inversión total de la Xunta en el centro a casi dos millones de euros.

Román Rodríguez estuvo acompañado por el alcalde, Daniel Pérez; la directora del centro, Mónica Mariño; y el portavoz local del PP y diputado, Rubén Lorenzo, entre otros.

El conselleiro puso en valor la importancia de esta reforma para mejorar la vida diaria de la comunidad escolar, integrada por más de 700 personas. “Estamos hablando de una intervención con la que renovamos totalmente la envolvente; esto es, cubiertas, aislamiento de fachadas y ventanas, lo que redunda en un mayor confort térmico”, destacó. Rodríguez resaltó que esta obra conlleva una reducción del 55% en el consumo de energía, lo que contribuye a que el edificio sea más respetuoso con el medio ambiente.

Para ello se han colocado en las fachadas 4.545 m² de sistema de aislamiento térmico tipo SATE; se instaló una nueva cubierta de 602 m² de panel sándwich con aislamiento térmico; se colocaron nuevos canalones y bajantes y se cambiaron 729 luminarias por otras tipo LED. Se renovaron también 300 ventanas, las persianas y 149 puertas. A mayores, se instaló falso techo registrable en las aulas del módulo de ampliación (que hasta el momento carecían de él) y se pintó las zonas afectadas por la rehabilitación.

La Xunta está invirtiendo ocho millones de euros en mejoras de los centros de la Costa da Morte, dentro del Plan de nova arquitectura pedagóxica. En este momento está en licitación la rehabilitación integral del colegio O Areal (Camariñas), por más de 1,1 millones, y está comprometido el cambio de cubierta del IES Eduardo Pondal de Ponteceso, por casi 400.000 euros.