El Carballo Interplay arranca con una reflexión crítica sobre el uso del gallego en las redes sociales

Estela Ortiz estará en el Carballo Interplay EC

El Carballo Intreplay arranca hoy y hasta el próximo domingo la localidad se convertirá en el epicentro de la creación digital, con una programación que reúne 32 actividades alrededor del audiovisual y de la cultura de internet. Se trata de un espacio de encuentro, reflexión y comunidad que pone en el centro la creación en gallego y las nuevas formas de contar y habitar la red.

Para el arranque del festival están previstas dos actividades centradas en la creación de contenido en gallego y en la reflexión crítica sobre el uso de las redes sociales. A las 11.00 horas en el mercado tendrá lugar la conversación ‘Sobrevivir en galego nas redes sociais’, con Prado Rúa y Konachadas, y a continuación, el taller Radicalmente online – Activismo en redes sociais, impartido por Marina García Canedo.

Las dos propuestas son de entrada libre y contarán con la asistencia de más de 350 estudiantes de centros educativos de Carballo, Malpica, Cambre, A Coruña y Oleiros. Por la tarde se podrán ver las primeras proyecciones en gallego y de la sección oficial, se proyectará la serie infantil ‘Pipo’, conversación sobre la soberanía digital contra el poder algorítmico y se estrenará la serie ‘Epidemia invisible’, de Román Varela. El festival continuará el viernes en la capital de Bergantiños con nuevas propuestas, podcasts, proyecciones y estrenos, entre otras cosas.