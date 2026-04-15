El Carballo Interplay arranca con una reflexión crítica sobre el uso del gallego en las redes sociales
Hasta el domingo la localidad será el centro de la creación digital
El Carballo Intreplay arranca hoy y hasta el próximo domingo la localidad se convertirá en el epicentro de la creación digital, con una programación que reúne 32 actividades alrededor del audiovisual y de la cultura de internet. Se trata de un espacio de encuentro, reflexión y comunidad que pone en el centro la creación en gallego y las nuevas formas de contar y habitar la red.
Para el arranque del festival están previstas dos actividades centradas en la creación de contenido en gallego y en la reflexión crítica sobre el uso de las redes sociales. A las 11.00 horas en el mercado tendrá lugar la conversación ‘Sobrevivir en galego nas redes sociais’, con Prado Rúa y Konachadas, y a continuación, el taller Radicalmente online – Activismo en redes sociais, impartido por Marina García Canedo.
Las dos propuestas son de entrada libre y contarán con la asistencia de más de 350 estudiantes de centros educativos de Carballo, Malpica, Cambre, A Coruña y Oleiros. Por la tarde se podrán ver las primeras proyecciones en gallego y de la sección oficial, se proyectará la serie infantil ‘Pipo’, conversación sobre la soberanía digital contra el poder algorítmico y se estrenará la serie ‘Epidemia invisible’, de Román Varela. El festival continuará el viernes en la capital de Bergantiños con nuevas propuestas, podcasts, proyecciones y estrenos, entre otras cosas.