La Semana do Libro de Carballo, motor de libertad y creatividad frente a los retos tecnológicos
Las actividades se extenderán desde este jueves 16 de abril hasta el viernes 24
El Concello de Carballo presentó ayer la programación de la XIX Semana do Libro e a Lectura, que se celebrará entre el 16 y el 24 de abril, con una edición dedicada a la música, que reafirma el compromiso de la localidad con la cultura y el desarrollo infantil a través de las artes, frente a los retos tecnológicos. El alcalde, Daniel Pérez, destacó que esta semana será “unha viaxe pola maxia, pola lectura, pola aprendizaxe, polo humor e pola risa”.
Pérez subrayó que leer es fundamental para aprender a ser personas y participar activamente en la sociedad. La concejala de Bibliotecas, Arquivo e Normalización Lingüística, Ángeles Pacoret, por su parte, puso el foco en el papel de la biblioteca como un “espazo seguro onde as nosas crianzas se desenvolvan e medren con alegría, rodeadas de libros e historias que forxen a súa personalidade”.
En la presentación también participó Ana Pérez Rico, presidenta de la AS-PG, quien incidió en la importancia estratégica de la lectura en el contexto actual. “Nunha época na que a intelixencia artificial está copando moitos espazos, a lectura vai ser a ferramenta principal para que as nosas crianzas teñan unha vida adulta con menos manipulación e máis libre”, indicó. Pérez Rico agradeció también la colaboración del Concello, la Fundación Luis Calvo Sanz y los centros educativos implicados.
Obradoiros, magia, cuentacuentos, teatro y exposiciones son las principales propuestas de esta edición. Este jueves y viernes tendrán lugar los primeros obradoiros en los centros educativos de la localidad: “Pedra, papel... poema!” con Nuria Vil, un taller de escritura poética tomando como referencia canciones y ritmos, y creación de instrumentos musicales con Makey Makey (Maker Store).
El lunes 20 darán comienzo las actividades para los colegios en la biblioteca Rego da Balsa y en el Pazo da Cultura. La primera de las propuestas será un obradoiro de imprenta tipográfica con Alouette Machine, con la creación de carteles y vinilos de música mediante técnicas artesanales. El martes 21 habrá cuentos, música y movimiento para toda la familia con Vero Rilo y Luis Iglesias. El día 22 tendrá lugar el espectáculo “Coralinda”, de Elefante Elegante; el jueves 23, magia divertida con el Mago Paco; y el viernes 24 Migallas Teatro presentará “Brincadeiras da lingua”, recitados y dichos de la literatura popular infantil gallega.
Durante toda la semana también habrá tardes de cuentos y música, con diferentes actividades abiertas a todo el público, aunque es necesario inscribirse a través de la agenda de carballo.gal. La primera propuesta será “O tigre que veu tomar o té e outros contos para merendar”, con Soledada Felloza, para todas las edades el lunes 20.
Seguirán los “Contos para orellas abertas”, con Pavís Pavós, el 21 de abril, dirigidos a los niños de más de 4 años; el día 22, Moito conto”, con Ana Prema (para niños de 1 a 4 años); el Mago Paco el día 23 y Migallas Teatro el viernes 24. Además, en la biblioteca Rego da Balsa se podrán ver las exposiciones con los materiales elaborados por el alumnado de los centros escolares.