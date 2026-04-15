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Carballo

La Semana do Libro de Carballo, motor de libertad y creatividad frente a los retos tecnológicos

Las actividades se extenderán desde este jueves 16 de abril hasta el viernes 24

Redacción
15/04/2026 22:12
Presentación de la Semana do Libro en Carballo
Presentación de la Semana do Libro en Carballo
Mar Casal
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El Concello de Carballo presentó ayer la programación de la XIX Semana do Libro e a Lectura, que se celebrará entre el 16 y el 24 de abril, con una edición dedicada a la música, que reafirma el compromiso de la localidad con la cultura y el desarrollo infantil a través de las artes, frente a los retos tecnológicos. El alcalde, Daniel Pérez, destacó que esta semana será “unha viaxe pola maxia, pola lectura, pola aprendizaxe, polo humor e pola risa”.

 Pérez subrayó que leer es fundamental para aprender a ser personas y participar activamente en la sociedad. La concejala de Bibliotecas, Arquivo e Normalización Lingüística, Ángeles Pacoret, por su parte, puso el foco en el papel de la biblioteca como un “espazo seguro onde as nosas crianzas se desenvolvan e medren con alegría, rodeadas de libros e historias que forxen a súa personalidade”. 

En la presentación también participó Ana Pérez Rico, presidenta de la AS-PG, quien incidió en la importancia estratégica de la lectura en el contexto actual. “Nunha época na que a intelixencia artificial está copando moitos espazos, a lectura vai ser a ferramenta principal para que as nosas crianzas teñan unha vida adulta con menos manipulación e máis libre”, indicó. Pérez Rico agradeció también la colaboración del Concello, la Fundación Luis Calvo Sanz y los centros educativos implicados. 

Obradoiros, magia, cuentacuentos, teatro y exposiciones son las principales propuestas de esta edición. Este jueves y viernes tendrán lugar los primeros obradoiros en los centros educativos de la localidad: “Pedra, papel... poema!” con Nuria Vil, un taller de escritura poética tomando como referencia canciones y ritmos, y creación de instrumentos musicales con Makey Makey (Maker Store). 

El lunes 20 darán comienzo las actividades para los colegios en la biblioteca Rego da Balsa y en el Pazo da Cultura. La primera de las propuestas será un obradoiro de imprenta tipográfica con Alouette Machine, con la creación de carteles y vinilos de música mediante técnicas artesanales. El martes 21 habrá cuentos, música y movimiento para toda la familia con Vero Rilo y Luis Iglesias. El día 22 tendrá lugar el espectáculo “Coralinda”, de Elefante Elegante; el jueves 23, magia divertida con el Mago Paco; y el viernes 24 Migallas Teatro presentará “Brincadeiras da lingua”, recitados y dichos de la literatura popular infantil gallega.

 Durante toda la semana también habrá tardes de cuentos y música, con diferentes actividades abiertas a todo el público, aunque es necesario inscribirse a través de la agenda de carballo.gal. La primera propuesta será “O tigre que veu tomar o té e outros contos para merendar”, con Soledada Felloza, para todas las edades el lunes 20. 

Seguirán los “Contos para orellas abertas”, con Pavís Pavós, el 21 de abril, dirigidos a los niños de más de 4 años; el día 22, Moito conto”, con Ana Prema (para niños de 1 a 4 años); el Mago Paco el día 23 y Migallas Teatro el viernes 24. Además, en la biblioteca Rego da Balsa se podrán ver las exposiciones con los materiales elaborados por el alumnado de los centros escolares.

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