Los lazos entre Carballo y Uruguay, con Toni de Seárez

Antonio García de Seárez en la charla en el Casino de Carballo Mar Casal

El activista y comunicador Antonio García de Seárez, Toni de Seárez, que lleva más de 45 años siendo la voz de Bergantiños en Uruguay, ofreció ayer una charla en el Casino con el título “Antonio García de Seárez: unha vida de compromiso”, en la que habló sobre emigración y los lazos que unen Carballo con este país, donde continúa habiendo muchos vecinos de la comarca.

En el encuentro participaron numerosas personas, que no quisieron perder las vivencias de su paisano de primera mano. El comunicador también fue recibido esta semana en el Concello de Carballo por el alcalde, Daniel Pérez.