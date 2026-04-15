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Carballo

Los lazos entre Carballo y Uruguay, con Toni de Seárez

El comunicador ofreció una charla este miércoles en el Casino de Carballo, que estuvo muy concurrida

Redacción
15/04/2026 22:54
Antonio García de Seárez en la charla en el Casino de Carballo
Antonio García de Seárez en la charla en el Casino de Carballo
Mar Casal
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El activista y comunicador Antonio García de Seárez, Toni de Seárez, que lleva más de 45 años siendo la voz de Bergantiños en Uruguay, ofreció ayer una charla en el Casino con el título “Antonio García de Seárez: unha vida de compromiso”, en la que habló sobre emigración y los lazos que unen Carballo con este país, donde continúa habiendo muchos vecinos de la comarca. 

En el encuentro participaron numerosas personas, que no quisieron perder las vivencias de su paisano de primera mano. El comunicador también fue recibido esta semana en el Concello de Carballo por el alcalde, Daniel Pérez. 

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