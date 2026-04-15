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Carballo

Música y presentación discográfica del grupo carballés Quercus Blues, en Espiral Maior

Será este viernes a las 20.00 horas en la sede de Carballo

Redacción
15/04/2026 22:22
Cartel de Quercus Blues
Cartel de Quercus Blues
IG
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La sede de Espiral Maior Foro, en Carballo, acogerá mañana viernes una actuación musical del grupo local Quercus Blues, compuesto por Andrés Rey y Huguette Periscal, en un acto que bajo el título “Dúas voces, unha historia”, servirá también para presentar su última producción discográfica, que lleva por título “Cara a cara”. 

La presentación dará comienzo a las 20.00 horas con entrada libre y gratuita hasta completar aforo. Xabier Graña será el encargado de presentar la banda carballesa, con un recorrido por los más de 40 años de actividad musical, con actuaciones por diferentes lugares del mundo, como el Festival Interceltique de Lorient, entre otros muchos. La formación también interpreta clásicos internacionales del blues, que parten de textos de Rosalía de Castro, Celso Emilio Ferreiro y Eduardo Pondal, entre otros autores gallegos.

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