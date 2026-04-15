Primavera enDanza abre en Carballo con el debut de Antón Reixa en ‘Cicatriz’

Espectáculo Cicatriz IG

Carballo abre el ciclo de la Primavera enDanza este viernes con ‘Cicatriz’ de la compañía Kirenia Danza. Se trata de un espectáculo que transciende los límites físicos y generacionales para poner cuerpo a los versos de Antón Reixa, que debuta en este género.

La pieza, que cuenta con la interpretación del propio Reixa y de la coreógrafa Kirenia Martínez Acosta, sitúa la emoción y la verdad vital en el centro de la escena, desafiando los cánones tradicionales de la danza. ‘Cicatriz’ nace del poema homónimo de Antón Reixa, un texto de 300 versos que orbitan alrededor del deseo y el motor de la vida.

La obra pone en escena dos “cuerpos suturados”: el de una bailarina profesional atravesada por años de resistencia y el de un artista referencial que, a sus 67 años y tras superar un coma, decide habitar el movimiento desde su propia diversidad funcional. El espectáculo, coproducido por el Centro Coreográfico Galego, es un hito en la danza inclusiva en Galicia. Al subir al escenario a un intérprete de 67 años, con un 65% de discapacidad física, la obra lanza un potente mensaje: el movimiento no pertenece solamente a la juventud o al virtuosismo técnico, sino a la curiosidad y a la necesidad de expresión.

Así, mañana viernes Kirenia y Antón Reixa estarán en el escenario del Pazo da Cultura de Carballo en una ocasión única para disfrutar de la danza contemporánea. Las entradas están a la venta en billeteira.carballo.gal y también mañana en el propio Pazo da Cultura desde hora y media antes de la función.

‘Cicatriz’ es el primero de los cinco espectáculos de danza, que se podrán ver en la capital de Bergantiños hasta el próximo 30 de abril, en los que se combina talento gallego y otras propuestas de ámbito estatal. Entre las compañías gallegas también se encuentra la de Fran Sieira, que presentará su espectáculo ‘Benquerer’ con la música de Caamaño & Ameixeiras; y la compañía Amarelo, que aporta una propuesta dirigida al público familiar.