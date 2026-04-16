Bergantiños volve a triunfar no certame Enreguéifate

Maruxa Suárez na entrega de premios no certame Xaime Cortizo

A comarca de Bergantiños triunfou de novo no certame Enreguéifate, con varios premios na categoría xeral e na escolar, que foron entregados onte no Pazo da Cultura de Pontevedra. A concelleira de Cultura de Carballo, Maruxa Suárez, participou no acto, xunto con otros representantes políticos dos concellos impulsores deste evento.

Na categoría xeral, entregáronse os galardóns da Regueifa máis brava, ás Regueifeiras do CIOV, con “Saúde e lingua!”, do Centro de Interpretación da Oralidade de Vigo; da Regueifa máis aguda, a Arrieiro e Chaminho, con “reguei-FIT-eiros”, de Cambre e Malpica; da Regueifa máis diversa, a R5 Aeroliñas Regueifeiras, con “Viaxes improvisadas”, da Escola de Regueifa de Carballo; da máis reivindicativa, a Reporteiros regueifeiros, coa “Regueifa informativa”, de Pontevedra; da mellor cantada, a Coros Virxe da Renda e Casa Rosada, de Poio.

Tamén se premiou a Regueifa mellor falada, para Familia V.A., con “Flores e cores”, de Santiago de Compostela; a Regueifa máis inclusiva, para Teiseiros regueifeiros, con “O home contra a máquina”, do Centro de Inclusión Fundación de Santa Cruz en Vigo e a máis entroideira, Regueifeirxsdo Entroido, coa “Regueifa do Entroido”, de Santiago.

Na categoría escolar, o premio á Regueifa máis brava foi para Os fervellas verzas, con “A mocidade anda nas verzas”, do CEIP Plurilingüe Nétoma-Razo de Carballo; a Regueifa máis aguda para as Astrovacas, con “Misión Onomástica”, do IES Arcebispo Xelmírez II de Santiago; a Regueifa máis diversa para os Lopeiros, coa “Regueifa universal”, do CEIP Lope de Vega de Vigo; a Regueifa máis reivindicativa para Pois Disque Cantamos, do IES de Melide; e a Regueifa mellor cantada para Regueifando en Dodro, do CPI Eusebio Lorenzo Baleirón de Dodro.

A Regueifa mellor falada foi para as Regueifeiras da Chá, do IES Basanta Silva de Vilalba; a máis inclusiva para As e os regueifeiros do Quiroga, do CEIP Quiroga Palacios de Santiago; e a Regueifa máis entroideira para Faísca Bergantiñá, con “Duelo de Entroido: Valenza vs. Rececinde”, do CPI Xosé Pichel de Coristanco.