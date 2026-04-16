Carballo activa ayudas por un total de 75.000 euros para asociaciones de empresarios y comerciantes

La convocatoria va dirigida a entidades empresariales y de comerciantes EC

El Concello de Carballo abrió este jueves el plazo de solicitud de ayudas destinadas a asociaciones de empresarios y comerciantes, una convocatoria con la que se busca fortalecer la actividad económica y apoyar al tejido productivo.

La iniciativa, impulsada por la Concellaría de Promoción Económica, moviliza un total de 75.000 euros y permitirá financiar hasta el 80% de los proyectos presentados, con un máximo de 30.000 euros por entidad.

La convocatoria va dirigida a asociaciones sin ánimo de lucro con sede en el municipio, que podrán presentar proyectos relacionados con la promoción económica, la formación o la dinamización de la actividad comercial.

El plazo de presentación de las solicitudes, que deberán tramitarse por vía telemática es de 20 días naturales.

Desde el gobierno local animan a las entidades a aprovechar estas ayudas para generar nuevas oportunidades económicas en el municipio.