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Carballo

Carballo activa ayudas por un total de 75.000 euros para asociaciones de empresarios y comerciantes

El plazo de presentación de solicitudes, que deben tramitarse por vía telemática, es de veinte días naturales

Redacción
16/04/2026 22:12
La convocatoria va dirigida a entidades empresariales y de comerciantes
La convocatoria va dirigida a entidades empresariales y de comerciantes
EC
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El Concello de Carballo abrió este jueves el plazo de solicitud de ayudas destinadas a asociaciones de empresarios y comerciantes, una convocatoria con la que se busca fortalecer la actividad económica y apoyar al tejido productivo. 

La iniciativa, impulsada por la Concellaría de Promoción Económica, moviliza un total de 75.000 euros y permitirá financiar hasta el 80% de los proyectos presentados, con un máximo de 30.000 euros por entidad. 

La convocatoria va dirigida a asociaciones sin ánimo de lucro con sede en el municipio, que podrán presentar proyectos relacionados con la promoción económica, la formación o la dinamización de la actividad comercial. 

El plazo de presentación de las solicitudes, que deberán tramitarse por vía telemática es de 20 días naturales. 

Desde el gobierno local animan a las entidades a aprovechar estas ayudas para generar nuevas oportunidades económicas en el municipio.

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