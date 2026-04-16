Carballo activa ayudas por un total de 75.000 euros para asociaciones de empresarios y comerciantes
El plazo de presentación de solicitudes, que deben tramitarse por vía telemática, es de veinte días naturales
El Concello de Carballo abrió este jueves el plazo de solicitud de ayudas destinadas a asociaciones de empresarios y comerciantes, una convocatoria con la que se busca fortalecer la actividad económica y apoyar al tejido productivo.
La iniciativa, impulsada por la Concellaría de Promoción Económica, moviliza un total de 75.000 euros y permitirá financiar hasta el 80% de los proyectos presentados, con un máximo de 30.000 euros por entidad.
La convocatoria va dirigida a asociaciones sin ánimo de lucro con sede en el municipio, que podrán presentar proyectos relacionados con la promoción económica, la formación o la dinamización de la actividad comercial.
El plazo de presentación de las solicitudes, que deberán tramitarse por vía telemática es de 20 días naturales.
Desde el gobierno local animan a las entidades a aprovechar estas ayudas para generar nuevas oportunidades económicas en el municipio.