El Carballo Interplay comienza con un empuje a la creación digital en gallego

Prado Rúa y Konachadas este viernes en el Carballo Interplay Mar Casal

El Carballo Interplay comenzó ayer su edición número 13, convirtiendo desde primera hora el mercado de abastos en un encuentro en torno a la creación digital, los lenguajes de internet y las nuevas formas de comunicar y relacionarse en la red. Esta primera jornada ya dejó clara la voluntad de pensar el ecosistema digital desde dentro, la conexión con el público más joven y el protagonismo de la creación en gallego en las plataformas contemporáneas.

Uno de los momentos centrales fue la actividad ‘Sobrevivir en galego nas redes sociais’, una conversación en torno a la creación de contenidos en la red en lengua gallega, con voces reconocibles como Prado Rúa y Konachadas. La sesión sirvió para compartir experiencias en primera persona y una reflexión, llena de humor, sobre visibilidad, comunidad e identidad a la hora de crear contenido en la red.

A continuación, el alumnado asistente, unos 300 jóvenes procedentes de Carballo, Mapica, Cambre, Oleiros y A Coruña, participó en el taller ‘Radicalmente online - Activismo en redes sociais’, impartido por Marina G. Canedo, una propuesta para ofrecer herramientas y detectar usos superficiales de las causas sociales en las plataformas y para pensar el papel de las redes desde una conciencia crítica.

La jornada incluyó además la presentación de ‘Produción de contido dixital en galego’, uno de los espacios que mejor muestra la apuesta del Carballo Interplay por acompañar nuevas propuestas en lengua gallega también en su fase de desarrollo. Los proyectos candidatos al premio tuvieron 10 minutos para defender sus ideas.

Después se estrenó ‘Epidemia Invisible’, la serie documental de Román Varela ganadora del premio al proyecto en gallego el pasado año. Se presentaron los tres primeros capítulos, desarrollados gracias al impulso del galardón, de 3.000 euros. Otro de los momentos destacados del día fue la presentación de ‘Revista Clara Corbelhe #5: Soberanía dixital contra o poder algorítmico’, en una conversación protagonizada por Élia Lago y Malva Freire en torno al artículo ‘Scroll, lingua, nación: a galeguidade política nas redes na era TikTok’, incluido en el quinto número de la publicación.

Además, para los más pequeños se proyectó la serie de animación ‘Pipo’ en la Biblioteca Rego da Balsa, con el fin de llegar a todos los públicos.

Este viernes destacan los encuentros profesionales de la Zona Pro, junto a algunos de los grandes reclamos abiertos al público. La mañana arrancará con un panel sobre inteligencia artificial y trabajo en medios digitales con la participación de Maldita, al que seguirá una conversación sobre el momento actual del podcast en España con Ana Alonso (Prisa, AS, Huffington), Óscar Piera (Tresdeu Media, Festivalpod) y Javier Hernández (RNE). Después, el festival presentará nuevos proyectos informativos y divulgativos en internet.

Por la tarde se celebra el pitching de Creación Dixital Galega, y seguirá la Sección Oficial con la grabación en directo de ‘Sexo en Nueva York’, el podcast de Raquel Piñeiro y Patricia Blanco; el preestreno gallego de ‘Millennial Mal’; y el show Rajando con… Bimboficadas, con Samantha Hudson y María Barrier.