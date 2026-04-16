El centro social de Goiáns abrirá el 2 de mayo muy pendiente de los Premios de Arquitectura

Representantes municipales y vecinos durante el acto de presentación del cartel de actos de la jornada inaugural Mar Casal

El centro social de Goiáns, situado en Xoane, abrirá sus puertas el día 2 de mayo con una gran fiesta, celebración que podría prolongarse ya que unos días después se fallan los prestigiosos Premios Nacionales de Arquitectura de los que la construcción es finalista.

La presentación del cartel de la fiesta inaugural tuvo lugar en el propio centro social en un acto que contó con la presencia del alcalde de Carballo, Daniel Pérez y los ediles Ramón Varela y Ángeles Pacoret.

Todos ellos destacaron la importancia de que la parroquia cuente con un espacio de encuentro que ya es un referente arquitectónico.

El programa de actos arrancará a las 13:00 horas con una sesión vermú con música disco para animar a la concurrencia.

La celebración continuará por la tarde con una de las actuaciones más esperadas, la de Rocío Pérez De 16.00 a 20.00 horas también habrá actividades infantiles.

Esta apertura no es una inauguración más, toda vez que el centro social es una de las 13 obras gallegas seleccionadas (de entre más de 500 propuestas a nivel de todo el Estado) para competir en la fase final de los Premios Nacionales de Arquitectura, que se fallan el 9 de junio en Madrid.

Su diseño es obra del arquitecto Miguel Fernández-Galiano.