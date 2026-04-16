Las Asembleas Abertas do Ensino Público refuerzan las movilizaciones en la Costa da Morte

Encuentro de las Asambleas Abertas en el CEIP Bergantiños IG

El encuentro de las Asembleas Abertas do Ensino Público celebrada este miércoles en el CEIP Bergantiños (Carballo) reunió a profesorado, familias y otros agentes de la comunidad educativa de la Costa da Morte, consolidando este espacio como un punto de encuentro para analizar la situación de la enseñanza pública en la comarca.

En la reunión se abordaron las principales problemáticas que afectan al sector. Los participantes coincidieron en señalar la falta de recursos, la sobrecarga burocrática y las carencias en las infraestructuras educativas, entre las principales quejas. Durante la asamblea se compartieron experiencias de los distintos centros de la comarca y se acordó continuar trabajando de forma coordinada para visibilizar las demandas educativas.

Entre las principales reivindicaciones destacan la reducción de ratios, la dotación de profesorado de apoyo especializado, la mejora de las instalaciones y la necesidad de aliviar la carga lectiva do profesorado. Además, la asamblea sirvió para avanzar en la organización de las próximas movilizaciones en defensa de la enseñanza pública.

En este sentido, se realizó un llamamiento a la participación en la huelga convocada para el próximo 28 de abril, así como en las movilizaciones descentralizadas previstas para el 6 de mayo (19.00 horas) en diferentes lugares, entre ellos, Carballo y Cee. Las Asembleas Abertas subrayan la importancia de los espacios de debate y participación en cada comarca para tener una respuesta colectiva que involucre a toda la comunidad educativa. Insisten en que la situación precisa una respuesta conjunta y abogan por una educación pública de calidad.