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Carballo

Mucho ambiente en la feria de Carballo

Gran demanda de las plantas para las huertas de autoconsumo en el mercado semanal

Redacción
16/04/2026 22:17
Feira Carballo
Feria de Carballo este jueves 
Mar Casal
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Mucho ambiente este jueves en la feria de Carballo, favorecida por el buen tiempo y por las citas deportivas y culturales de la localidad, con la prueba ciclista y el festival Interplay desde primeras horas. 

Las verduras vuelven a ser las grandes protagonistas, con mucha oferta y demanda, en especial las plantas para las huertas de autoconsumo. Repollos, lechugas, tomates, cebollín o coles eran algunas de las más demandadas, con colas en algunos de los puestos durante la mañana.

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