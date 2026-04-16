Carballo
Mucho ambiente en la feria de Carballo
Gran demanda de las plantas para las huertas de autoconsumo en el mercado semanal
Mucho ambiente este jueves en la feria de Carballo, favorecida por el buen tiempo y por las citas deportivas y culturales de la localidad, con la prueba ciclista y el festival Interplay desde primeras horas.
Las verduras vuelven a ser las grandes protagonistas, con mucha oferta y demanda, en especial las plantas para las huertas de autoconsumo. Repollos, lechugas, tomates, cebollín o coles eran algunas de las más demandadas, con colas en algunos de los puestos durante la mañana.