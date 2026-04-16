Mucho ambiente en la feria de Carballo

Feria de Carballo este jueves Mar Casal

Mucho ambiente este jueves en la feria de Carballo, favorecida por el buen tiempo y por las citas deportivas y culturales de la localidad, con la prueba ciclista y el festival Interplay desde primeras horas.

Las verduras vuelven a ser las grandes protagonistas, con mucha oferta y demanda, en especial las plantas para las huertas de autoconsumo. Repollos, lechugas, tomates, cebollín o coles eran algunas de las más demandadas, con colas en algunos de los puestos durante la mañana.