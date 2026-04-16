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Carballo

Un Paso Máis lleva su circuito de deporte adaptado al colegio Bergantiños

Más de 200 escolares participaron en las distintas actividades 

Redacción
16/04/2026 22:35
Circuito de Un Paso Máis
Circuito de Un Paso Máis
Cedida
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Las agrupación deportiva Un Paso Máis llevó al CEIP carballés A Cristina su circuito escolar de deporte adaptado, movilizando a todo el alumnado del centro. En total participaron más de 200 escolares en la formación lúdica. El alumnado tuvo la oportunidad de conocer y practicar diversas disciplinas adaptadas. 

Durante la mañana fue rotando por diferentes estaciones, donde practicó baloncesto en silla de ruedas, blindfútbol (fútbol para personas ciegas con balón sonoro), voleibol sentado y un circuito de obstáculos para invidentes. La iniciativa forma parte del programa “Máis Futuro” que lleva a cabo la agrupación carballesa. 

A través de esta metodología, se busca que el alumnado comprenda los beneficios de la actividad física sin barreras, fomentando valores de cooperación y el respeto a la diversidad funcional. El proyecto trabaja en la normalización del deporte adaptado desde la base, eliminando prejuicios desde la infancia.

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