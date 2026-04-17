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Carballo

Avanzan las obras de mejora en la residencia de mayores de Carballo

Los trabajos fueron paralizados durante el invierno por los temporales pero se retomaron hace unos meses

A. Pérez Cavolo
17/04/2026 23:55
Obras en la residencia de mayores de Carballo
Obras en la residencia de mayores de Carballo
Mar Casal
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Las obras de mejora de las fachadas, los accesos y los pavimentos de la residencia de mayores de Carballo avanzan a buen ritmo tras el parón que sufrieron este invierno a causa de los temporales. La empresa Covisam Norte lleva ya varios meses trabajando en el edificio, aunque por el momento los cambios importantes que sufrirá la fachada no son del todo visibles. 

Ahora mismo se está instalando el sistema de aislamiento térmico en el exterior, lo que permitirá mejorar la eficiencia energética del edificio y el confort de los usuarios. También está previsto instalar lamas metálicas verticales para el control solar y se sustituirán los vierteaguas de las ventanas para adaptarlos al nuevo grosor de fachada. Las cubiertas no serán sustituidas, aunque se realizarán reparaciones puntuales en canalones y bajantes. 

En la fachada oeste se está incorporando un zócalo de granito, y las carpinterías exteriores se mantienen, salvo en la entrada principal y el salón de actos, donde se instalaron nuevas ventanas para mejorar la ventilación y una puerta corredera motorizada. La entrada principal también es objeto de una mejora de accesibilidad, eliminando una jardinera y un pozo en la acera para nivelar el pavimento y evitar caídas.

 Se está colocando un nuevo pavimento de granito y una visera sobre la puerta para destacar su ubicación, junto a un tótem decorativo. En el interior se están renovando los pavimentos vinílicos en las zonas de habitaciones y escaleras, sustituyéndolos por materiales más resistentes y adecuados para entornos sanitarios. También se instalaron radiadores eléctricos en las habitaciones donde el sistema de calefacción anterior no funcionaba correctamente y un nuevo sistema de climatización en el salón de actos, que también contará con nuevas aberturas para ventilar el espacio de forma natural.

 Además, el proyecto contemplaba la retirada y reposición de elementos en las fachadas, limpieza a presión, reparación de zonas dañadas y protección de las instalaciones que ya se realizó. El falso techo del soportal de la entrada también fue cambiado por uno nuevo con aislamiento y espacio para la instalación de los mecanismos de la puerta motoriza. 

Remodelación de la plaza

Este es el primero de los cambios importantes que beneficiará a los usuarios de la residencia de mayores de Carballo. El segundo, que corresponde al Concello, es la humanización de la Praza de Vigo, que pasará a ser prácticamente peatonal. La propuesta del Ayuntamiento que cofinanciará la Diputación de A Coruña en un 80% es incorporan a esta zona el modelo adoptado en otras áreas urbanas, el de la plataforma única, que vendrá acompañada por la restricción de la circulación rodada únicamente a los residentes y al paso de vehículos adaptados para acceder a las instalaciones destinadas a la tercera edad

Con ello, se pretende generar un entorno fluido, accesible y seguro para todas las personas, especialmente aquellas con movilidad reducida. La remodelación de la plaza también contempla la instalación de nuevos elementos de mobiliario urbano y de una pérgola que se construirá junto al ventanal del centro de día.

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