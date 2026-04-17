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Carballo

Carballo conciencia a la población sobre la necesidad de recoger los excrementos caninos

El Concello presentó una nueva campaña implicando al alumnado del colegio A Cristina

Redacción
17/04/2026 23:24
Presentación de la campaña para concienciar sobre la limpieza de los excrementos caninos
Presentación de la campaña para concienciar de la limpieza de los excrementos caninos
Mar Casal
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El Concello de Carballo insiste en la necesidad de concienciar a la población de la limpieza de los excrementos de los perros y ayer presentó una nueva campaña implicando al alumnado del colegio A Cristina. “A culpa non é do can”, sino de sus propietarios, es el resumen de la iniciativa, tal como resume el trabajador José Varela Costa en el primer video que se difunde y que continuarán durante los próximos meses.

 En la campaña también se ha recuperado el reparto de dispensadores de bolsas con forma de hueso, con muy buena acogida desde 2019, además de un folleto informativo sobre la obligación de recoger los excrementos, pasear a los animales con collar y que lleven microchip. El folleto también incide en la adopción de canes y gatos acogidos por el Concello, que son 24 en estos momentos. 

Durante los últimos siete años se llevaron a cabo diferentes campañas, en colaboración con Aspaber, sobre la protección animal y el civismo, con la instalación de papeleras con dispensadores de bolsas en las zonas donde hay más perros, campañas en las redes sociales, videos teatrales o la instalación de señales que alertan de las seis principales zonas de concentración de cacas de los animales (que hace unos años eran 16). 

Tras la intervención del edil de Medio Ambiente y personal de limpieza, el alumnado de A Cristina se comprometió a ejercer de embajadores de esta causa para cuidar así los espacios públicos. “Coidar o verde, recolle o que o teu can perde”, fueron algunos de los mensajes coreados, con pancartas incluidas. El alcalde, Daniel Pérez, animó al alumnado a ejercer de embajadores de la causa por un Carballo limpio. 

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