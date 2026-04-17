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Carballo

Comida del cáncer en Carballo, Festa de Maiores en Zas y Coristanco y Feira das Nenas, citas para el sábado

La Costa da Morte se llena de eventos festivos durante el fin de semana 

Redacción
17/04/2026 23:33
La directiva de la junta local contra el cáncer de Carballo en la pasada edición 
IG
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La Costa da Morte cuenta con numerosas citas festivas y culturales para esta jornada de sábado, con la gastronomía y la solidaridad entre las más relevantes. En el restaurante Punta del Este de Carballo se celebra la comida contra el cáncer organizada por la junta local, con la participación de más de 300 personas. En el pabellón de Coristanco tendrá lugar la primera Festa de Maiores, a partir de las 14.00 horas. 

El mismo encuentro se celebrará en el polideportivo de Zas, que reunirá a 850 comensales. En la localidad de A Silva (Cerceda) empieza este sábado la Feira das Nenas, con degustación de freixós, música y diversas actividades por la tarde. La verbena correrá a cargo de la orquesta Panorama, dj Bermúdez y disco móvil Impacto. El domingo será el día grande.

 Por la comarca también habrá otras muchas citas culturales como el roteiro literario de Buño organizado por O Quinteiro, la presentación del libro “Que quede entre nós”, de Josefa Suárez en Zas (12.30 horas), teatro en Vimianzo, cuentacuentos para bebés en A Laracha con Trémola Teatro o la limpieza de la playa de Mar de Fóra en Fisterra, con Mar de Fábula, entre otras.

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