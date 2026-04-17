Inteligencia artificial, podcasts y creación digital en gallego, grandes apuestas del Carballo Interplay

Raquel Piñeiro y Patricia Blanco en Sexo en Nueva York Podcast Mar Casal

El Carballo Interplay celebró ayer su segunda jornada, con la Inteligencia Artificial (IA) y el trabajo en los medios digitales, la buena salud de los podcasts y la creación digital en gallego como los grandes temas del día. Además, por la noche estaba previsto uno de los grandes reclamos de esta edición, el show ‘Rajando con… Bimboficadas’, donde Samantha Hudson y María Barrier visitaron Galicia por primera vez, con todas las entradas vendidas tan pronto como salieron a la venta.

Otra de las citas destacadas de la jornada fue el podcast en directo ‘Sexo en Nueva York’, con Raquel Piñeiro y Patricia Blanco, que revisitaron junto al público algunos de los grandes momentos de este clásico de las series. La jornada incluyó además el preestreno en Galicia de ‘Millennial Mal’, la nueva serie creada y dirigida por Lorena Iglesias, que llegó a Carballo tras su paso por el Festival de Málaga. Iglesias presentó esta nueva propuesta, que llegará en verano a Filmin, y el público pudo disfrutar en Carballo de sus dos primeros capítulos.

Durante la tarde también pudieron verse nuevas piezas de la Sección Oficial de webseries y se presentaron los proyectos al Premio Creación Digital Galega, este año con la cifra más alta desde su creación, 34. Entre las propuestas se encuentran dos de la comarca, Mareando o Xogo, dedicado al fútbol femenino en la Costa da Morte, que opta al mejor canal; y Sons de Canle, en el apartado de mejor creador, que a través de videos muestra su conexión con el concello de Carballo, aunque reside en el vecino Coristanco. Mañana se conocerá al ganador.

La jornada tuvo también un marcado componente profesional y de análisis a través de la Zona Pro, con distintos encuentros en torno a cuestiones de plena actualidad en el ecosistema digital, como el impacto de la inteligencia artificial en los medios, con un panel de Maldita.es; el momento actual del podcast en España; y la aparición de nuevas voces informativas en un contexto marcado por los algoritmos, la saturación y la transformación constante de los hábitos de consumo cultural y mediático.

Además, se abordaron nuevos proyectos informativos y divulgativos en internet de la mano de Trescentostrece, Salseología, Literal247 y Woke up!, reforzando así el papel del Carballo Interplay como espacio de análisis de la comunicación digital contemporánea. El festival sigue hoy en el mercado, con nuevas actividades en torno a la divulgación, la memoria de internet, la creación audiovisual y la cultura pop. Finalizará mañana con la entrega de premios y sesión vermú.