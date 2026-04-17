La Diputación apoya el Rexenera Fest de Carballo con una ayuda de 35.000 euros

Regueira delante de un mural del Rexenera Fest IG

La Diputación de A Coruña apoya con una ayuda de 35.000 euros el Rexenera Fest de Carballo, el festival de arte urbana que se celebra en la localidad cada año. El organismo provincial ha aprobado una partida de más de 145.800 euros para eventos de este tipo en toda la provincia.

Además del Rexenera Fest de Carballo, se benefician de las ayudas el Cromático Mural Fest de Cambre y otros proyectos de gran valor cultural como el Viladomar en Rianxo, As Pontes enPezas y las intervenciones artísticas en el concello de Ordes, uno de los pioneros del muralismo en Galicia.

El vicepresidente y diputado de Turismo y Promoción Económica, Xosé Regueira, destacó la importancia de esta línea de subvenciones para contribuir a una disciplina «que permite visualizar un produto turístico atractivo» y dirigido a un tipo de visitante al que non se daba tanta atención hace unos años.

Como resultado de este cambio de tendencia, el arte urbano “é un soporte para a creación artística en cada vez máis concellos da nosa provincia, que xa é unha referencia dentro e fóra das nosas fronteiras”, tal como destacó Xosé Regueira. Las subvenciones cubren hasta el 80% del proyecto.