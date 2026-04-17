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Carballo

Primavera enDanza arranca en Carballo con 'Cicatriz'

Antón Reixa debuta en la danza contemporánea de la mano de Kirenia Martínez 

Redacción
17/04/2026 23:27
Antón Reixa y Kirenia Martínez en el espectáculo
Antón Reixa y Kirenia Martínez en el espectáculo
Mar Casal
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Este viernes arrancó una nueva edición de Primavera enDanza en Carballo con el espectáculo “Cicatriz”, de la mano del artista Antón Reixa y la coreógrafa Kirenia Martínez, de Kirenia Danza. 

La función, que nace del poema homónimo de Reixa, demostró que la danza, al igual que otras disciplinas, no entiende de edad ni de limitaciones. En este espectáculo Reixa debuta en la danza contemporánea con gran maestría. 

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