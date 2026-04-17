Carballo
Reabre el café 'O Pallas' de A Silva, en Cerceda
A la apertura se sumaron un nutrido grupo de familiares, amigos y vecinos
El jueves por la tarde fue presentado el renovado café ‘O Pallas’, emplazado en de la avenida de la Paz, 34, de A Silva, en Cerceda. Se trata de una iniciativa de Ylenia María Varela Grela, que dará nuevos bríos al histórico local. A la apertura se sumaron un nutrido grupo de familiares, amigos y vecinos, que disfrutaron de un variado refrigerio de pinchos y le desearon éxitos en la gestión