Reabre el café 'O Pallas' de A Silva, en Cerceda

El negocio es una iniciativa de Ylenia María Varela Grela MN

El jueves por la tarde fue presentado el renovado café ‘O Pallas’, emplazado en de la avenida de la Paz, 34, de A Silva, en Cerceda. Se trata de una iniciativa de Ylenia María Varela Grela, que dará nuevos bríos al histórico local. A la apertura se sumaron un nutrido grupo de familiares, amigos y vecinos, que disfrutaron de un variado refrigerio de pinchos y le desearon éxitos en la gestión