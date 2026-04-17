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Carballo

Reabre el café 'O Pallas' de A Silva, en Cerceda

A la apertura se sumaron un nutrido grupo de familiares, amigos y vecinos

Redacción
17/04/2026 23:18
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El negocio es una iniciativa de Ylenia María Varela Grela
MN
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El jueves por la tarde fue presentado el renovado café ‘O Pallas’, emplazado en de la avenida de la Paz, 34, de A Silva, en Cerceda. Se trata de una iniciativa de Ylenia María Varela Grela, que dará nuevos bríos al histórico local. A la apertura se sumaron un nutrido grupo de familiares, amigos y vecinos, que disfrutaron de un variado refrigerio de pinchos y le desearon éxitos en la gestión 

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