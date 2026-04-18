Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Carballo recupera la memoria de Alfonso González Tiradas para celebrar el Día do Libro

Habrá una ruta guiada desde su casa natal y una lectura en las Escolas do Xardín 

Redacción
18/04/2026 22:58
Presentación de la Semana do Libro en Carballo
Presentación de la Semana do Libro en Carballo
Mar Casal
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Carballo conmemora el Día do Libro con varias actividades la próxima semana, ya que al programa de la Semana do Libro e a Lectura, que supone un viaje por la música para el alumnado, se suman otras dos propuestas, que tienen como hilo conductor las Letras Galegas y la memoria local. La primera cita será el miércoles 22 con una vuelta a las orígenes: ‘A memoria que camiña: Cándido Alfonso González Tiradas’.

 Para celebrar los 120 años del nacimiento de este carballés estaba prevista una ruta en el mes de noviembre, que hubo que suspender por el mal tiempo, que ahora se recupera. Comenzará a las 19.00 horas desde su casa en la rúa do Muíño, guiada por Hadrián Pérez, y al finalizar habrá una lectura dramatizada por parte del alumnado del Aula de Teatro Municipal.

 La otra cita será el jueves 23, el Día do Libro, en las Escolas do Xardín, a las 17.00 horas. Con el título “Lemos o que nos peta”, podrán participar en la iniciativa las personas que lo deseen de todas las edades, con Tone Martínez.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Presentación de la Semana do Libro en Carballo

Carballo recupera la memoria de Alfonso González Tiradas para celebrar el Día do Libro
Redacción
Un curso de soldadura en el Fórum Carballo

El Fórum Carballo inicia una nueva etapa con los tres primeros cursos bajo el sello de calidad
Redacción
carballo interplay-003

El Carballo Interplay llega a su fin con la entrega de premios y sesión vermú
Redacción
Iván Andrade en las jornadas en Madrid

Carballo se consolida como referente estatal de divulgación científica
Redacción