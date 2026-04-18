Carballo recupera la memoria de Alfonso González Tiradas para celebrar el Día do Libro

Presentación de la Semana do Libro en Carballo Mar Casal

Carballo conmemora el Día do Libro con varias actividades la próxima semana, ya que al programa de la Semana do Libro e a Lectura, que supone un viaje por la música para el alumnado, se suman otras dos propuestas, que tienen como hilo conductor las Letras Galegas y la memoria local. La primera cita será el miércoles 22 con una vuelta a las orígenes: ‘A memoria que camiña: Cándido Alfonso González Tiradas’.

Para celebrar los 120 años del nacimiento de este carballés estaba prevista una ruta en el mes de noviembre, que hubo que suspender por el mal tiempo, que ahora se recupera. Comenzará a las 19.00 horas desde su casa en la rúa do Muíño, guiada por Hadrián Pérez, y al finalizar habrá una lectura dramatizada por parte del alumnado del Aula de Teatro Municipal.

La otra cita será el jueves 23, el Día do Libro, en las Escolas do Xardín, a las 17.00 horas. Con el título “Lemos o que nos peta”, podrán participar en la iniciativa las personas que lo deseen de todas las edades, con Tone Martínez.