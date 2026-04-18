Carballo se consolida como referente estatal de divulgación científica

Iván Andrade en las jornadas en Madrid CC

El Concello de Carballo se consolida como un referente estatal en la divulgación científica. El concejal de Innovación y Formación, Iván Andrade, participó este viernes en Madrid en la jornada ‘Vocaciones científicas sin fronteras: rompiendo barreras sociales y territoriales, organizada por Pint of Science España, en la que participaron representantes del CSIC y del Ministerio de Juventud e Infancia.

Andrade explicó cómo la dispersión geográfica y la vulnerabilidad social limitan el acceso a la ciencia, y cómo el “modelo Carballo” está rompiendo estas barreras. Uno de los ejemplos más recientes es el hito logrado por el Concello en la última convocatoria de las Acciones Marie Sklodowska-Curie (MSCA) y Ciudadanos de la Unión Europea. El proyecto carballés, denominado TALK0 (Talento de kilómetro cero), logró la máxima puntuación (15 sobre 15), y, además, Carballo fue el único Concello de toda Europa beneficiario de esta línea de ayudas.

Este reconocimiento internacional avala la estrategia local de conectar la ciencia con el territorio y poner en valor el talento de los investigadores de la zona para fomentar vocaciones entre los más jóvenes. Andrade subrayó que es fundamental “crear referentes científicos de proximidade” y que el éxito del proyecto supone un impulso para seguir trabajando en la vibilización del talento local.

El modelo carballés apuesta por llevar el conocimiento científico al rural, estableciendo alianzas con asociaciones, empresas y otros entes públicos. Así, el Pint of Science regresará a Carballo los días 18, 19 y 20 de mayo. El escenario será en la cafetería del Pazo da Cultura, el bar Mercado y la cervecería Marabú.