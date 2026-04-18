El Carballo Interplay llega a su fin con la entrega de premios y sesión vermú

Una de las sesiones del Carballo Interplay este sábado Raúl López

El Carballo Interplay llega hoy a su fin con la entrega de premios de la sección oficial y se desvelarán los ganadores de la creación digital en gallego. A partir de las 13.30 horas habrá sesión vermú en Axamonería con Monkey Mambo Club. Este sábado hubo de nuevo una intensa actividad en el mercado, que arrancó con los paneles ‘Scroll, scroll, STOP. As novas regras da divulgación e Internet chiquito’, donde se abordó la transformación de la comunicación en red.

Continuó con una nueva sesión de la Sección Oficial y se completó con algunos de los directos más destacados del día, como ‘Pop y Muerte’, con Kiko Amat & Benja Villegas, y el concierto de Pantis, previsto para cerca de medianoche. Por la tarde se proyectó el tercer bloque de la Sección Oficial, que este año suma 19 series, de las cuales 17 son internacionales y proceden de 10 países. Esta jornada fue, además la de mayor presencia internacional en torno a esta competición, con equipos de Rumanía, Dinamarca y República Checa que participaron presencialmente en los coloquios con el público.

La programación continuó con ‘I’ll see you in my dreams. Twin Peaks’, un encuentro en directo entre Estela Ortiz y Juan Evaristo Valls Boix en torno a la serie creada por David Lynch, en una propuesta que llevó al escenario el análisis cultural y la pasión cinéfi la. En la línea de recuperar series clásicas también llegó ‘Plot Twins. Duplicadas por guión’, con la participación de Lúa y Zeltia Mosquera.