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Carballo

El Fórum Carballo inicia una nueva etapa con los tres primeros cursos bajo el sello de calidad

Cocina, soldadura y operaciones de montaje de instalaciones electroeléctricas son las tres especialidades de formación 

Redacción
18/04/2026 22:52
Un curso de soldadura en el Fórum Carballo
Un curso de soldadura en el Fórum Carballo
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El Concello carballés reafirma su apuesta por la formación profesional de alto nivel con el inicio de una nueva programación de cursos en el Fórum, los primeros tras la implantación del nuevo sistema de gestión de calidad. Con este nuevo estándar, el Fórum Carballo además de enseñar oficios, asegura que cada hora lectiva y cada práctica en las empresas cumpla con los requisitos más exigentes, facilitando la inserción laboral directa. 

La nueva programación abarca sectores estratégicos para la economía local y combina formación teórica y práctica en las aulas del Fórum con el aprendizaje en entornos profesionales. Los tres cursos que se imparten son Operaciones básicas de cocina (Nivel 1), que arrancó el 13 de abril y rematará el 13 de agosto; Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y telecomunicaciones en edificios (Nivel 1), de 95 horas en centros de trabajo, del 27 de julio al 11 de agosto; y Soldadura por arco bajo gas protector con electrodo consumible, donde el alumnado realizará 123 horas prácticas a partir de agosto

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