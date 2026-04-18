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Carballo

Un Paso Máis contará con un local estable en la parroquia de Carballo

Redacción
18/04/2026 20:59
Representantes de Un Paso Máis en la parroquia
Representantes de Un Paso Máis en la parroquia
Cedida
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La asociación Un Paso Máis contará a partir de ahora con un espacio estable para desarrollar su actividad tras la cesión de un local por parte de la comunidad parroquial de Carballo. La entrega de llaves se formalizó en un acto en el que participaron miembros de la junta directiva de la entidad, así como el párroco José García Gondar y Fina Rey Baldomir, que ejercieron de anfitriones en esta nueva etapa. 

Este nuevo punto de encuentro supone un cambio significativo para la asociación, que hasta el momento no disponía de un lugar fijo para reunirse y organizar sus actividades. Desde la directiva subrayan que esta carencia suponía una dificultad constante en su funcionamiento interno.

“Esta colaboración soluciona muchos de los problemas logísticos que veníamos arrastrando. Tener un lugar estable es vital para poder crecer y dar un servicio de calidad a nuestros usuarios”, explican desde la entidad.

 El local permitirá a Un Paso Máis centralizar sus reuniones y desarrollar parte de sus iniciativas en mejores condiciones, facilitando la planificación de actividades y el contacto directo con las personas a las que prestan servicio. Desde la asociación han querido agradecer públicamente la cesión, destacando la implicación de la comunidad parroquial y la importancia de este gesto para su futuro.

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