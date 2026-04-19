El Carballo Interplay premia el talento digital en gallego e impulsa la creación de nuevos proyectos

El Carballo Interplay remató con la entrega de premios Cedida

El Carballo Interplay despidió este domingo la edición número 13 con la entrega de premios del festival, en una jornada final en la que se dio a conocer el palmarés de su competición internacional de series de formato corto y también los proyectos reconocidos en los certámenes dedicados a la creación de contenido digital en gallego. El cierre del encuentro sirvió así para poner el foco tanto en la diversidad y calidad de las propuestas audiovisuales que pasaron por la Sección Oficial como en el talento que está impulsando nuevas formas de creación en la red desde Galicia y en lengua gallega.

En el apartado internacional, el Premio a Mejor Serie, dotado con 800 euros y trofeo, fue para ‘T-REX’ (Canadá, 2024), un retrato íntimo de tres amigos de la infancia que, durante un fin de semana en una cabaña, afrontan sus propios conflictos con la masculinidad.

Por su parte, el Premio a Mejor Dirección, dotado con 200 euros, recayó en ‘Ruby’ (Francia, 2025), una serie ‘queer’ de superheroínas que sigue a una joven en plena deriva vital tras una ruptura y su inesperada conversión en icono viral. El Premio del Público, dotado con 400 euros y trofeo, fue para ‘The Struggle for Existence - S2’ (Dinamarca, 2025), una comedia sobre dos amigos que afrontan con humor los desafíos de la masculinidad contemporánea, los nuevos roles de género y la vida adulta.

Además, la primera temporada de esta serie ya había pasado por la Sección Oficial del Interplay, por lo que sus directores mostraron una emoción especial por regresar al festival para presentar la segunda entrega y conocer el certamen. El Premio Jurado Joven, también dotado con 400 euros, distinguió a ‘Eyes In The Woods’ (Canadá, 2025), un misterio paranormal queer ambientado en un bosque en el que se entrecruzan secretos, guardas forestales y la atracción por lo desconocido.

El jurado oficial de la competición internacional estuvo integrado por Benja Villegas, Raquel Piñeiro e Irene Pin, mientras que el jurado joven estuvo formado por Belén Teiga, Aira Portos y Antón Lorenzo.

En el marco de los premios dedicados al contenido digital en gallego, el festival volvió a visibilizar la vitalidad, la personalidad y la diversidad de los proyectos que se desarrollan actualmente en las plataformas digitales en lengua propia. El Premio a Mejor Canal, dotado con 600 euros, fue para ‘Miradenovo’, “por conectar con todo tipo de público, mostrarnos las posibles futuras vidas de las cosas, la visión a la hora de crear un canal con este contenido tan específico en gallego y hacer que todas queramos tener las casas más trendy”. Este espacio sirve para divulgar arquitectura, urbanismo y diseño consciente.

El Premio a Mejor Creador, también dotado con 600 euros, fue para @Antontisimo, “por ser el carisma personificado, atraparnos desde el primer segundo y apostar por un internet sin artificios donde lo importante es el contenido”. “Para que nos siga dando la chapa muchos años más sobre las cosas que le gustan”, indican desde el festival. El creador habla de todo un poco en su canal, de modo lúdico, personal y reflexivo. El jurado de estos galardones estuvo compuesto por Sara Seco, Andrea Villa Feijóo y Adrián Pérez, autor del perfil @Salseologia.

Además, el Premio a la Producción de Contenido Digital en Gallego, dotado con 3.000 euros, fue para el proyecto ‘Crossbooking Castelao’, una propuesta de microdrama basada en la obra de Castelao. Con este reconocimiento, el festival mantiene una de sus líneas de apoyo a la creación digital en gallego, favoreciendo el desarrollo de nuevas propuestas pensadas para el ámbito online.

El jurado encargado de seleccionar este premio estuvo integrado por Román Varela, Maite Parga y Sandra Lesta. En la gala final, conducida por Lorena Iglesias participaron el alcalde de Carballo, Daniel Pérez, y el vicepresidente de la Diputación, Xosé Regueira, quienes elogiaron el nivel del festival de contenidos digitales, que se ha convertido en una cita imprescindible en el panorama nacional. Una sesión vermú con Monkey Mambo Club puso el broche final.

A lo largo de cuatro días, Carballo Interplay llevó a cabo en el mercado carballés una programación que combinó la exhibición de su Sección Oficial de series con los estrenos de ‘Millennial Mal’ y ‘Epidemia Invisible’, además de paneles como ‘Scroll, scroll, STOP. As novas regras da divulgación e Internet chiquito’, shows y podcasts en directo como ‘Bimboficadas’, ‘Sexo en Nueva York Podcast’, ‘Pop y Muerte’, ‘I´ll see you in my dreams. Twin Peaks’ y ‘Código Fonte Audiovisual’, el concierto de Pantis, las actividades de Zona PRO y las propuestas sobre la creación de contenido digital en gallego.

El festival cerró reafirmando su papel como una cita referencia para la reflexión, exhibición e impulso al talento en torno a la cultura digital contemporánea.