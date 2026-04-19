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Carballo

El FIOT busca nuevos espacios para las piezas del certamen de Micro Escenas

Las personas que tengan cualquier negocio pueden convertirlo en un escenario teatral

Redacción
19/04/2026 22:00
Una de las representaciones del certamen de Micro Escenas 
IG
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El Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) de Carballo busca nuevos espacios en la localidad para acoger las piezas de la próxima convocatoria de su certamen de Micro-Escenas Metro Cuadrado. En este certamen espacios cotidianos se trasforman en escenarios de teatro vivo. Desde su puesta en marcha han sido numerosos los espacios donde ha transcurrido el certamen, desde una habitación de hotel hasta una barbería, el mercado o la propia casa consistorial de Carballo, entre otros muchos lugares.

Desde la organización del festival piden a las personas que tengan cualquier tipo de negocio, como una tienda, un taller o una clínica, entre otros, y estén interesados en participar en la iniciativa de cara a la nueva edición del festival, pueden hacerlo.

Los interesados deberán de enviar un correo electrónico a fiot.microteatro@gmail.com para solicitar más información para participar en la experiencia. Estas representaciones teatrales en espacios no convencionales han levantado un importante interés desde su puesta en marcha, aunque al tratarse de espacios reducidos en la mayoría de casos, el aforo está muy limitado.

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