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Carballo

El instituto carballés Monte Neme participa esta semana en la octava edición de FP Innova en Santiago

En total se presentarán más de 70 propuestas de innovación, emprendimiento y obradoiros

Redacción
19/04/2026 21:56
La feria FP Innova en una edición anterior
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IG
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La Formación Profesional gallega mostrará esta semana su potencial de investigación e innovación aplicada en FP Innova 2026. Un total de 38 centros de toda la comunidad expondrán sus iniciativas en la feria que se celebrará en la Cidade da Cultura, en Santiago de Compostela. En total serán más de 70 propuestas, entre proyectos de innovación, emprendimiento y obradoiros. La cita de la Xunta incluye también una exposición de robótica, demostraciones de ciberseguridad y espacios para participar en experiencias inmersivas y de realidad virtual.

 Entre los centros educativos participantes se encuentra el instituto carballés Monte Neme, que presentará el proyecto ‘PIN: Patrimonio Inteligente. Conservación e divulgación’. Además, el programa incluye el Congreso FP Innova, que será el día 22 en el Edificio Fontán con la participación de unas 700 personas entre docentes y representantes del mundo empresarial. 

Se trata de un evento de referencia en la innovación didáctica e tecnológica en estas enseñanzas, organizado por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP. FP Innova, que llega a su octava edición, se celebrará entre el miércoles 22 y el viernes 24 de abril en el Museo Centro Gaiás de la Cidade da Cultura. Se espera la visita de alrededor de 10.000 alumnos de Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP de 181 centros de toda Galicia.

 También estará abierto al público en general, de forma gratuita, de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 los días 22 y 23, y el 24, solo en horario de mañana. Los 39 proyectos de innovación que se exhiben en la feria son un ejemplo de como la FP gallega está empleando las tecnologías más punteras para responder a los retos actuales. La mayoría de los proyectos ponen el foco en la digitalización, ciberseguridad, inteligencia artificial, automatización o robótica.

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