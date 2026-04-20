Carballo avanza en la integración del dolmen de Pedra Moura en el Parque do Megalitismo

Dólmen de Pedra Moura en Aldemunde Archivo

El Concello de Carballo ha dado un paso decisivo para la integración de la Pedra Moura de Aldemunde en el Parque do Megalitismo da Costa da Morte tras aprobar de forma definitiva el proyecto de expropiación de los terrenos que rodean este yacimiento arqueológico. La actuación permitirá al Concello hacerse con la titularidad de más de 10.800 metros cuadrados de suelo protegido con el objetivo de garantizar su conservación y facilitar su puesta en valor.

El acuerdo fue adoptado por la Xunta de Goberno Local una vez finalizado el periodo de exposición pública del proyecto, durante el cual se introdujeron modificaciones relevantes. Entre ellas destaca la aceptación de varias alegaciones presentadas por propietarios que solicitaron la expropiación total de sus parcelas en lugar de una ocupación parcial, al considerar que los restos de terreno resultantes perderían su viabilidad económica o su aprovechamiento agrario.

Como consecuencia de estos cambios, la superficie afectada se incrementa notablemente, pasando de los 7.241 metros cuadrados inicialmente previstos a un total de 10.856. El proceso afecta a cinco parcelas calificadas como suelo rústico de especial protección patrimonial, en las que se sitúa este enclave megalítico de referencia en el municipio. El presupuesto destinado a las indemnizaciones asciende a 41.491 euros, cantidad que incluye el denominado premio de afección del 5% establecido por la normativa vigente.

En cuanto a las alegaciones presentadas, el Concello desestimó la que solicitaba un incremento del valor del suelo por la presencia del dolmen, al considerar que la valoración debe ajustarse a la normativa aplicable al suelo rural y que el propio monumento forma parte del dominio público. Sí fue aceptada, en cambio, la alegación relativa a la titularidad de una de las parcelas tras la revisión de la documentación aportada. Con la aprobación definitiva del expediente se declara también la utilidad pública de los bienes y derechos afectados, así como la urgencia de su ocupación.

El Concello ha convocado a los propietarios el próximo 21 de mayo para proceder, si corresponde, al pago o consignación de las cantidades fijadas y al levantamiento de las actas de ocupación. Esta actuación se enmarca en el desarrollo del Plan do Megalitismo da Costa da Morte y permitirá dotar a la Pedra Moura de Aldemunde del espacio necesario para futuras intervenciones arqueológicas, así como para su acondicionamiento y apertura al disfrute público.