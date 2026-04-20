Luz verde al obradoiro conjunto de Carballo y Coristanco y a otro del Concello de A Laracha

Un anterior obradoiro de empleo en A Laracha EC

La Xunta ha dado luz verde al obradoiro de empleo conjunto de los concellos de Carballo y Coristanco, y otro del Ayuntamiento de A Laracha. La inversión total supera el millón de euros y beneficiará a 40 alumnos de estos tres municipios. Carballo y Coristanco pondrán en marcha el Lubiáns II, dando continuidad así al primero, que se clausuró el pasado año.

El departamento territorial de la Consellería de Emprego, Comercio y Emigración da Coruña acaba de notificarles su concesión, que contará con una subvención de 501.552,00 euros. La iniciativa permitirá que 20 vecinos desempleados de los dos concellos accedan a un contrato de formación en alternancia durante un período de nueve meses, con dos especialidades formativas con gran demanda en el mercado laboral: montaje en instalaciones de construcciones de madera, con 12 alumnos; y atención sociosanitaria a personas dependientes, con 8 alumnos.

El alumnado de atención sociosanitaria realizará sus prácticas en centros de referencia da comarca, como la residencia de Aspaber, la asociación Íntegro y los centros de día de Carballo y A Laracha. Por su parte, el alumnado de montaje e instalación de construcciones de madera ejecutará diversas obras de interés social.

En Coristanco se encargará de la carpintería de una pista multideporte y del acondicionamiento de la cubierta y techo del palco de la música en la Praza de Santa Marta. Está previsto que dé comienzo el 1 de junio y continuará hasta el 28 de febrero del próximo año.

En esta edición se incluyen 47.000 euros destinados específicamente a incentivos a la contratación para fomentar la empresas locales contraten al alumnado una vez rematado su período de formación en el obradoiro y facilitando así su inserción laboral definitiva, tal como indican desde el Concello de Carballo. El Lubiáns II se consolida como una herramienta clave para mejorar la cualificación profesional en Bergantiños.

Durante los 9 meses, el alumnado además de la formación recibirá un salario gracias al contrato de formación suscrito con las entidades promotoras. Las personas interesadas en participar deberán anotarse en la oficina de empleo del Fórum.

El Concello larachés también pondrá en marcha un nuevo obradoiro dual de empleo, ‘A Laracha X’, tal como le ha comunicado la Consellería de Emprego. Contará con un presupuesto de 673.000 euros, de los que 474.552 euros serán aportados por la Administración autonómica. Tendrá también una duración de 9 meses y 20 alumnos en dos especialidades: instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes, y trabajos de carpintería y mueble, que al finalizar el programa obtendrán el correspondiente certificado.

En este caso se reserva igualmente una partida de 20.000 euros para incentivos a la contratación para aquellas empresas que incorporen a su cuadro de personal al alumnado que supere el obradoiro con éxito. En la fase práctica, el alumnado ejecutará actuaciones de interés general en distintos puntos del municipio. Entre ellas destaca la renovación de los puentes de madera del área recreativa de Gabenlle, las mejoras en los parques de las Prazas do Concello, O Recreo y de Cultura en el núcleo urbano larachés, el ajardinamiento del entorno de la rectoral de Montemaior y la adecuación el área verde de la urbanización Monte Claro, en Cabovilaño.