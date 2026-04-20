Un recorrido por las ferias tradicionales desde Carballo

Inauguración de la exposición sobre la feria Mar Casal

Las ferias tradicionales centraron la sesión de MercaEscola ayer en Carballo, con gran éxito de participación llenando la sala Cervantes. La charla y posterior visita al archivo municipal para inaugurar la exposición fotográfica y documental ‘As feiras de Carballo e de Bergantiños’ corrió a cargo del escritor Xan Fraga y del antropólogo y experto en gestión de bienes culturales y patrimonio, Manuel Vilar. La muestra está comisariada por el propio Xan Fraga.

Xan Fraga ofreció una sesión magistral sobre la evolución económica de la capital de Bergantiños, analizado los hitos que transformaron la villa en un referente comercial. El historiador explicó como la parroquia de Carballo, que a finales del siglo XVI era apenas un pequeño núcleo de “corenta persoas”, pasó a tener más de 20.000 habitantes y ser una de las parroquias más grandes de Galicia, gracias a las aguas termales, a la feria y a la encrucijada que representa Carballo.

La clave de esta transformación estuvo en su estrategia comercial y en la consolidación de infraestructuras clave como el mercado municipal. De hecho, destacó que el mercado servía para el intercambio de víveres y ganado, y también como catalizador del urbanismo local. Así, alrededor del mercado y de la plaza nacieron las primeras casas de comercio, tiendas de ultramarinos y establecimientos de prestigio.

Fraga también se refirió al conflicto con la feria de Verdillo, y destacó que tras décadas de rivalidad y “moito pleito”, finalmente fue suprimida y trasladada a Carballo en 1941, que hizo consolidar definitivamente la villa como gran capital comercial de la comarca de Bergantiños. “Carballo non se entende sen as súas feiras; foron elas as que transformaron un lugar de paso nunha vila de referencia”, subrayó Fraga.

La feria, en definitiva, es un elemento fundamental para comprender la identidad actual de la villa, que creció alrededor de su potencial comercial y termal. Manuel Villar por su parte puso en valor el papel de las ferias tradicionales como pieza clave del mundo rural gallego, desde el punto de vista económico y social. Destacó que los encuentros, centrados al inicio en venta de ganado, permitían a las familias obtener ingresos para productos necesarios.