"Cara a cara", el nuevo disco del grupo carballés Quercus Blues

Los componentes de Quercus Blues en la presentación del disco Mar Casal

El grupo carballés Quercus Blues presentó el pasado viernes su último disco en la sede de Espiral Maior Foro, que lleva por título “Cara a cara”.

Además, los integrantes de la banda, Andrés Rey y Huguette Periscal aprovecharon el acto, que llevaba por título “Dúas voces, unha historia” para ofrecer un pequeño concierto y deleitar a los asistentes, con una actuación muy aplaudida por el público. Antes de la actuación, Xabier Graña repasó la trayectoria de los artistas y de la banda carballesa.