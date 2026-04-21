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Carballo

"Cara a cara", el nuevo disco del grupo carballés Quercus Blues

La formación presentó su último trabajo en Espiral Maior, donde también ofreció un pequeño concierto

Redacción
21/04/2026 22:21
Los componentes de Quercus Blues en la presentación del disco
Los componentes de Quercus Blues en la presentación del disco
Mar Casal
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El grupo carballés Quercus Blues presentó el pasado viernes su último disco en la sede de Espiral Maior Foro, que lleva por título “Cara a cara”.

 Además, los integrantes de la banda, Andrés Rey y Huguette Periscal aprovecharon el acto, que llevaba por título “Dúas voces, unha historia” para ofrecer un pequeño concierto y deleitar a los asistentes, con una actuación muy aplaudida por el público. Antes de la actuación, Xabier Graña repasó la trayectoria de los artistas y de la banda carballesa.

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