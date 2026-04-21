Charlas y talleres sobre las ventajas de hacer ejercicio en enfermos de cáncer en Carballo y Fisterra y una Andaina en A Laracha

Comida de la junta local de la Asociación Española contra el Cáncer en Carballo Raúl López Molina

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) dentro de la Cátedra AECC-UDC Ejercicio Contra el Cáncer lleva a cabo varias actividades en la Costa da Morte. La primera será este miércoles 22 de abril en Fisterra. A las 16.00 horas en el Aula de Deporte del Concello de Fisterra se impartirá el primer taller gratuito sobre los beneficios del ejercicio físico en las personas con cáncer, y media hora más tarde dará comienzo una charla en el salón de actos del consistorio. Las actividades son gratuitas y los interesados pueden inscribirse previamente.

En Carballo se llevará a cabo una actividad similar el próximo 7 de mayo en el mercado de abastos. A las 16.00 horas dará comienzo el taller y a las 16.30 la charla sobre la importancia del ejercicio físico en los pacientes oncológicos. Las inscripciones pueden realizarse en el teléfono 981142740 o en el correo acoruna@contraelcancer.es

Por otra parte, en A Laracha el domingo 26 de abril se celebrará una Andaina Solidaria contra el cáncer, con salida a las 10.45 horas de la Praza Les Sables D´Olonne. Para participar, el precio es de 5 euros para los adultos y de 3 euros para los niños hasta 12 años. Además, las personas que no puedan acudir y deseen colaborar igualmente pueden hacerlo consiguiendo el Dorsal Solidario disponible en la página web.