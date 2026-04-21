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Carballo

Charlas y talleres sobre las ventajas de hacer ejercicio en enfermos de cáncer en Carballo y Fisterra y una Andaina en A Laracha

La Asociación Española Contra el Cáncer lleva a varios varias iniciativas en la comarca 

Redacción
21/04/2026 21:51
Carballo volvió a demostrar su solidaridad en la la comida de la mesa local de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer
Comida de la junta local de la Asociación Española contra el Cáncer en Carballo
Raúl López Molina
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La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) dentro de la Cátedra AECC-UDC Ejercicio Contra el Cáncer lleva a cabo varias actividades en la Costa da Morte. La primera será este miércoles 22 de abril en Fisterra. A las 16.00 horas en el Aula de Deporte del Concello de Fisterra se impartirá el primer taller gratuito sobre los beneficios del ejercicio físico en las personas con cáncer, y media hora más tarde dará comienzo una charla en el salón de actos del consistorio. Las actividades son gratuitas y los interesados pueden inscribirse previamente. 

En Carballo se llevará a cabo una actividad similar el próximo 7 de mayo en el mercado de abastos. A las 16.00 horas dará comienzo el taller y a las 16.30 la charla sobre la importancia del ejercicio físico en los pacientes oncológicos. Las inscripciones pueden realizarse en el teléfono 981142740 o en el correo acoruna@contraelcancer.es

Por otra parte, en A Laracha el domingo 26 de abril se celebrará una Andaina Solidaria contra el cáncer, con salida a las 10.45 horas de la Praza Les Sables D´Olonne. Para participar, el precio es de 5 euros para los adultos y de 3 euros para los niños hasta 12 años. Además, las personas que no puedan acudir y deseen colaborar igualmente pueden hacerlo consiguiendo el Dorsal Solidario disponible en la página web.  

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