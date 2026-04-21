Cuentacuentos, rutas y autores locales para celebrar el Día do Libro en la Costa da Morte

Cuentacuentos en Rego da Balsa este martes Mar Casal

La Costa da Morte festeja el Día do Libro que se celebra cada 23 de abril con diferentes propuestas alrededor de la lectura. Representaciones teatrales, cuentacuentos y presentaciones literarias de autores locales son las principales actividades para estos días. En Carballo hoy también se celebra una ruta de homenaje al escritor y periodista Cándido González Tiradas, que fue aplazada en el pasado mes de noviembre debido al mal tiempo, coincidiendo con el 120 aniversario del autor.

A las 19.00 horas partirá de su casa natal en la rúa Muíño y estará guiada por Hadrián García. Al finalizar, tendrá lugar una lectura dramatizada, con la colaboración del Aula de Teatro Municipal. Además, hoy vuelve la programación de Medrando con Apego, que se mezcla con la Semana do Libro e a Lectura en la biblioteca Rego da Balsa. Ana Prema ofrecerá una propuesta de animación a la lectura diseñada para la primera infancia.

La Semana do Libro e a Lectura comenzó el lunes con una sesión de cuentos de Soledad Felloza, “O tigre que veu tomar o té e outros contos para merendar” y ayer continuó con el espectáculo “Contos para orellas abertas”, de la compañía Pavís Pavós, para mayores de 4 años. Mañana habrá una sesión de magia y el viernes remata con teatro.

A Laracha sigue hoy el Mes do Libro con Manuel Varela y el cuentacuentos “Gato con contos” en la biblioteca de Paiosaco, y mañana, una nueva sesión en la instalaciones de A Laracha.

En Vimianzo mañana jueves (20.30 horas) se presenta el libro “En vísperas de nada”, de José Pardiñas Alvite, natural del municipio vimiancés.

También en Zas siguen apostando por los autores locales y el sábado en el auditorio de Baio se presenta “As tolas que non o eran”, de Carmen V. Valiña, natural de esta misma localidad.

En Cee mañana se presenta el libro ilustrado “El encuentro”, de David Blanco, y el viernes la novela “Cuando los sueños hablan”, del fisterrán Asier Fraga.

Malpica por su parte pone en marcha el ciclo Tardes na biblioteca, un ciclo de cuentacuentos para el público familiar. La primera sesión será este viernes 24 con Galeatro y su “Hotel Paraíso”.