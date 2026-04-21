UGT denuncia el colapso del transporte público en Carballo y reclama medidas urgentes

Una de las rutas de la comarca Archivo

UGT ha alertado de la situación “crítica” que atraviesa el transporte público en Carballo y en el conjunto del área de A Coruña, reclamando la convocatoria urgente de una mesa de diálogo con la Xunta y los ayuntamientos afectados. El sindicato denuncia que el servicio presenta problemas diarios de saturación, con autobuses que salen completos desde cabecera y dejan viajeros en tierra en distintas paradas.

En el caso de Carballo, la organización asegura que esta situación se repite especialmente en horas punta, donde usuarios quedan en la estación sin poder acceder al servicio. Según UGT, la falta de refuerzos por parte de la empresa concesionaria está provocando que incluso personas que necesitan desplazarse al hospital no puedan hacerlo en transporte público.

El sindicato advierte además de que este colapso genera tensiones constantes entre usuarios y conductores, al tiempo que evidencia la necesidad de revisar frecuencias, horarios y capacidad de los vehículos. Por ello, exige medidas inmediatas para mejorar el servicio y evitar que continúe deteriorándose. UGT reclama que Carballo forme parte activa de la mesa de diálogo que proponen, junto a otros municipios, con el objetivo de buscar soluciones coordinadas que garanticen un transporte público eficaz y seguro para la ciudadanía.