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Carballo

Un Paso Máis firma un convenio con la Universidade de Santiago para hacer prácticas

Los estudiantes de Pedagogía y Educación Social podrán realizar sus prácticas con la entidad carballesa 

Redacción
21/04/2026 22:25
Participantes en la firma del convenio con la USC
Participantes en la firma del convenio con la USC
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La agrupación deportiva Un Paso Máis y la Universidade de Santiago de Compostela (USC) firmaron un convenio de colaboración para que el alumnado de Ciencias de la Educación pueda realizar sus prácticas académicas externas, integrándose directamente en el día a día de la asociación. 

En la firma del acuerdo participaron la presidenta de la entidad, Eva Arán Fernández; el vicepresidente, Valentín Costa Trillo; y el vicedecano de Prácticum, Jesús García-Álvarez. Eva Arán y Valentín Costa serán los encargados de ejercer de tutores, guiando a los estudiantes de Pedagogía y Educación Social en su contacto con el terreno profesional. A parte de un refuerzo logístico, la llegada de universitarios permitirá enriquecer todas sus actividades. 

Además de la firma de este convenio, de cara al próximo curso, la alianza entre Un Paso Máis y la USC se trasladará a las propias aulas de la Facultad. Miembros de la agrupación deportiva acudirán al centro para presentar su proyecto y compartir su experiencia con los estudiantes, “buscando inspirar a aqueles que queiran orientar a súa carreira cara a proxectos con impacto social”, tal como indican desde la entidad. Con esta iniciativa, la USC y Un Paso Máis demuestran que “a mellor forma de aprender é, precisamente, camiñando xuntos”, subrayan.

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