El incendio de un piso de la calle Valle Inclán se salda sin heridos pero obliga a desalojar el edificio

El incendio declarado este miércoles en una vivienda del número 15 de la calle Valle Inclán, en pleno casco urbano de Carballo, obligó a desalojar el edificio afectado y a desplegar un amplio operativo de emergencias en una de las zonas más céntricas de la localidad. El fuego se registró en un tercer piso y generó una densa humareda que complicó la situación en el entorno durante buena parte de la intervención.

La alerta se activó en torno a las 14.30 horas, después de que varios particulares advirtiesen de la presencia de llamas y humo saliendo de una de las viviendas. Hasta el lugar se desplazaron dos dotaciones de bomberos del parque comarcal de Carballo, además de efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil, que coordinaron el dispositivo y cortaron el tráfico en la calle para facilitar las labores de extinción. Fuentes que participaron en el operativo confirmaron que no hubo heridos que lamentar aunque el edificio, de cuatro plantas, tuvo que ser evacuado por precaución.

Tras el primer aviso del fuego, los primeros en llegar al lugar fueron operarios de una obra cercana y agentes de la Policía Local carballesa, que intentaron actuar con extintores antes de la llegada de los bomberos, aunque la intensidad del fuego impidió controlar las llamas por esa vía. La elevada temperatura registrada en el interior del piso obligó a los bomberos a trabajar desde el exterior durante parte de la intervención.

Mientras tanto, la Policía Local acordonó los accesos al inmueble para evitar riesgos, ya que varios restos de la fachada y otros cascotes cayeron a la calle. El humo fue uno de los principales problemas del suceso. La concentración era tan intensa que hacía muy difícil permanecer en la zona durante demasiado tiempo.

El incendio también causó daños materiales en el entorno. Parte del toldo del mesón A Cabaña, situado en los bajos del edificio, resultó calcinado tras la caída de restos procedentes del piso afectado. El local se encontraba cerrado en ese momento. Una vez controlado el fuego, los bomberos continuaron con las tareas de ventilación y revisión del inmueble. Las primeras hipótesis apuntaron a que el origen del incendio pudo estar en la cocina de la vivienda siniestrada, aunque serán las comprobaciones posteriores las que determinen con exactitud las causas.