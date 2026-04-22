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Carballo

Carballo rinde homenaje a Cándido González Tiradas

Redacción
22/04/2026 21:48
Ruta de homenaje a Cándido González Tirada en Carballo
Ruta de homenaje a Cándido González Tirada en Carballo
Mar Casal
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Carballo celebró este miércoles la ruta guiada y teatralizada dedicada al escritor y periodista Cándido Alfonso González Tiradas, coincidiendo con la celebración del Día del Libro. 

La actividad, organizada por el Concello, partió desde la rúa do Muíño, lugar de nacimiento del autor, y recorrió distintos puntos vinculados a su vida y obra hasta la zona de Pedra Furada. La iniciativa contó con la guía del dinamizador cultural Hadrián García y la colaboración del Aula de Teatro Municipal.

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