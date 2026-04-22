El CCA carballés prepara un Día da Nai con premios y diversión para toda la familia

Cartel de la promoción Cedida

El Centro Comercial Aberto (CCA) de Carballo organiza una nueva campaña con motivo del Día da Nai para premiar la fidelidad de la clientela y dinamizar el comercio local en esta fecha especial. “Por estar sen facer ruído”, “Por querer sen medida”, “Por levarme da man” o “Por rir comigo” son algunos de los mensajes de la campaña, que se llevará a cabo del 23 de abril al 2 de mayo.

Durante la campaña, todas las personas que realicen compras en cualquiera de los 53 establecimientos adheridos recibirán un vale para participar en un juego especial que tendrá lugar el 8 de mayo, de 17.00 a 20.00 horas, en la Praza do Concello. Cada vale, que deberá presentarse grapado al ticket de compra, dará derecho a cinco tiradas en un juego en el que los participantes deberán hacer explotar tres globos. Los que lo consigan, participarán al final en un sorteo que será que retransmitido en directo a través del Instagram del CCA.

Entre los premios habrá cheques-compra para consumir en los comercios asociados, vales para a hostelería local y entradas de cine para dos personas. La campaña cuenta con la colaboración de la Xunta, la Diputación y el Concello de Carballo.

Los establecimientos participantes son: A Fragua, A Saia da Carolina, Adega O´Lagar, Akira, Aloe Herboristería, Anxaima, Atelier, Atmósfera Sport, Avanty Publicidade, Becool, Buy&Sell, Calvelo Regalo, Calzados Susa, Clarion libraría, Clínica Dental Pico Blanco, Comercial Queijo, Confecciones San Juan, Cristina Morgade, D&A Complementos, Dequip, Doces Soños, donClip.es, DV Carballo, Ekaté, Emiliano Moda, Federópticos Nicolás, Florería Taibo, Florida Centro Joya, Informática Valem, Joyería Calvelo Seoane, Lencería Mª José, Lenda, Maloserá Carballo, Maluca Lobe, Merliño xoguetería, Moda Suárez, Muebles Fuentes, Multiópticas, Óptica Enríquez, Orange Carballo, Oro Express, Purificación Lema Centro Beleza, Rafa Vila Joyerías, Refugallo Zero, Sweet Spirit, Teirón muller, Teiron Surf, Todo Lar, upa! Espazo Barefoot, Zapatillería Isabel, ZCV, Zocas y Zuccaro. l