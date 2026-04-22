La III jornada formativa “A inclusión socioeducativa” ahonda en la intervención en TEA con un enfoque práctico y multidisciplinar

Presentación de la jornada Mar Casal

Tras el éxito de participación en las dos primeras ediciones, el Fórum Carballo acogerá el próximo 23 de mayo la III jornada formativa ‘A inclusión socioeducativa'. El evento está abierto a todo el público interesado en mejorar la calidad de vida e integración de las personas con Trastorno do Espectro Autista (TEA). La jornada está organizada por la asociación Un Paso Máis, que este miércoles presentó el cartel junto al alcalde, Daniel Pérez.

La iniciativa cuenta con el apoyo del Concello y sus objetivos son: sensibilizar sobre la importancia de la inclusión social y educativa; ofrecer un espacio de intercambio de información, recursos y estrategias; dar visibilidad a los colectivos que trabajan en el sector; dotar de herramientas prácticas a familias y profesionales para abordar conductas no deseadas; y fomentar alternativas de comunicación. La organización destaca que la atención al TEA debe ser multidisciplinar, por lo que el programa de este año adopta una perspectiva “holística y diversificada”.

La jornada comenzará a las 10.00 horas con las intervenciones del alcalde, Daniel Pérez; Marcos Pinaque, doctor en Equidade e Innovación Educativa; y Banesa Martínez, presidenta de la Agrupación Deportiva Un Paso Máis. Pinaque ofrecerá una ponencia titulada ‘‘A importancia dos intereses profundos; Susana Villar y Brais Puñal, coordinadores de Aspaber presentarán materiales adaptados APS, para seguir con una mesa redonda sobre experiencias sobre empleo, ocio y vivienda con protagonistas de Aspaber.

Por la tarde habrá obradoiros prácticos sobre comprensión de las conductas desde el enfoque Adleriano (Silvina Lema); estructuración educativa (Marcos Pinaque); evaluación de la da individualidad (Dra. Isabel García); diseño universal para el aprendizaje (Rosana Pazos); inclusión y juego en el grupo (Verónica Antúnez). El plazo para anotarse está abierto hasta el 21 de mayo o hasta completar el aforo del auditorio del Fórum, con un coste de 5 euros.