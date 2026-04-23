Campaña para la ‘X Solidaria’ de la renta en la Praza de Carballo

Símbolo de la 'X Solidaria' este jueves en la Praza do Concello Mar Casal

La Praza do Concello de Carballo se convirtió este jueves en una gran ‘X humana’ para concienciar de la campaña de la ‘X Solidaria’ en la declaración de la renta, con el fin de ayudar a las personas en riesgo de exclusión.

En el acto participaron las entidades AECC, Afaber, Apem, Cruz Vermella y Un Paso Máis, que apelan a la colaboración ciudadana para marcar el recuadro “Actividades de declaración social”, que no cuesta nada al contribuyente. Al acto también se sumaron el alcalde, Daniel Pérez, y la concejala de Servicios Sociales, Maica Ures, entre otros. Además, hubo puestos informativos en la plaza, coincidiendo con el jueves de feria.