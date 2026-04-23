El centro social de Goiáns y la plaza do Pombal de Vilela, seleccionados para los premios de arquitectura FAD

Centro social de Goiáns LUIS DIAZ DIAZ

El centro social de Goiáns y la Praza do Pombal de San Miguel de Vilela, dos proyectos impulsados por el Concello de Carballo, han sido seleccionados para la 68ª edición de los Premios FAD (Fomento de las Artes y del Diseño). Se trata de los premios más longevos y reconocidos de la península Ibérica que distinguen la excelencia en la arquitectura y el urbanismo.

Tras esta selección de ambos proyectos, el jurado hará pública la lista definitiva de finalistas entre el 15 de mayo y el 1 de junio, a lo que seguirá la ceremonia de entrega de los premios el 17 de junio en el Disseny Hub de Barcelona. Carballo compite por partida doble en categorías estratégicas.

“Que Carballo compita de ti a ti coas grandes capitais ibéricas nos Premios FAD é a proba de que a arquitectura de vangarda e a calidade urbana non teñen por que quedar nos centros das cidades”, señala el alcalde, Daniel Pérez. “Para nós é un orgullo que proxectos en Xoane ou Vilela sexan hoxe un referente de como transformar as nosas parroquias en espazos máis amables, modernos e orgullosos da súa identidade”, añade. De hecho, estar seleccionado en los premios FAD implica superar una exigente criba entre cientos de propuestas de España y Portugal.

Praza do Pombal

El centro social de Goiáns compite en la categoría de Arquitectura. Situado en Xoane, es una obra de los arquitectos Miguel Fernández-Galiano Rodríguez y Laia Cervelló Sabaté. El proyecto destaca por su funcionalidad y por la creación de un espacio de encuentro vecinal que combina modernidad y respeto por el entorno. El trabajo contó con la colaboración de especialistas en ingeniería y diseño, logrando convertir un servicio público en una pieza arquitectónica de referencia, que será inaugurada el 2 de mayo.

Por su parte, la Praza do Pombal de San Miguel de Vilela ha sido seleccionada en la categoría de Ciudad y Paisaje. Se trata de una obra del reconocido arquitecto Carlos Seoane González que supone una recuperación ejemplar del patrimonio y del espacio público alrededor de la iglesia parroquial, integrando el antiguo palomar en un tejido urbano más amable y accesible.

El Concello carballés destaca que el hecho de figurar como promotor en ambos proyectos reafirma su estrategia de transformar el municipio a través de obras que “priorizan a calidade de vida, a estética e a sustentabilidade”. Además, ambas obras fueron ejecutadas por empresas locales.