El vivero de empresas de Bértoa alcanza el pleno de ocupación

Vivero de empresas de Carballo Cedida

El vivero de empresas gestionado por la Cámara de Comercio de A Coruña en el polígono carballés Bértoa afianza su papel como un espacio clave para el impulso del emprendimiento en la comarca de Bergantiños y el conjunto de la Costa da Morte.

Según informa la Cámara, catorce empresas desarrollan en la actualidad su actividad en estas instalaciones, con las 18 oficinas disponibles completamente ocupadas, un dato que “evidencia la elevada demanda y el atractivo de este enclave para la iniciativa empresarial”.

Además de ofrecer espacios modernos a precios competitivos, el vivero pone a disposición de los emprendedores un amplio abanico de servicios que incluye asesoramiento especializado, acciones formativas y acceso a la red de apoyo y recursos de la Cámara de Comercio. Este apoyo se refuerza con los distintos programas de emprendimiento promovidos por la entidad, centrados en la puesta en marcha y aceleración de proyectos, el mentoring y la conexión con posibles inversores, favoreciendo así la creación de empleo y la diversificación económica del entorno.

Desde su inauguración en 2007, el vivero de empresas ha dado cabida a un total de 75 iniciativas empresariales, proporcionando “un marco adecuado para el nacimiento y consolidación de nuevos negocios”, apuntan desde la Cámara. Las firmas alojadas pertenecen a sectores muy variados, entre los que se encuentran maquinaria, publicidad y diseño gráfico, prevención de riesgos y salud, construcción e instalaciones, seguros, servicios financieros, ingeniería, drones, limpieza o energía, entre otros.