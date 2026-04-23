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Carballo

La comarca festeja el Día do Libro con cuentos, lecturas, autores y magia

Los autores noveles ocupan un lugar destacado en la celebración, con presentaciones en varios lugares

Redacción
23/04/2026 23:17
Participantes en la lectura en las Escolas do Xardín
Participantes en la lectura en las Escolas do Xardín
Mar Casal
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La Costa da Morte festejó ayer el Día do Libro con diferentes propuestas, aunque los cuentacuentos, lecturas, presentaciones de autores y magia fueron las más destacadas. En Carballo tuvo lugar una doble cita para fomentar la lectura entre todos los públicos. 

Primero fue en las Escolas do Xardín, con la iniciativa ‘Lemos o que nos peta’,un encuentro con Tone Martínez, de Galeatro, donde los asistentes tuvieron la oportunidad de leer los fragmentos elegidos. Media hora más tarde el mago Paco en la biblioteca Rego da Balsa presentó “Ledicias”, un espectáculo de magia y humor en el que sorprendió a pequeños y mayores. Esta tarde concluye la Semana do Libro e a Lectura con “Brincadeiras de lingua”, de Migallas Teatro.

 En A Laracha finalizaba el Mes do Libro con las ‘Aventuras da patrulla do lixo’, con Pedras de Papel, un cuentacuentos participativo para niños mayores de 3 años. 

En Cee también hubo una cita doble este juves, la presentación del libro ilustrado “El encuentro”, de David Blanco, para el alumnado, y la propuesta ‘Préstamos a cegas’, donde los usuarios eligieron un libro sin conocer el libro ni el autor, solo fiándose de una serie de pistas. Esta tarde el fisterrán Asier Fraga presenta “Cuando los sueños hablan” y firma de ejemplares. 

Otra doble cita tuvo lugar en Vimianzo, con cuentacuentos para niños y la presentación de “En vísperas de nada”, de José Pardiñas Alvite. 

En la biblioteca de Corcubión la periodista Nieves García también presentó ayer su primera obra, “Arsinoe, reina de Alejandría”, mientras que en el CPI de Zas tenía lugar un encuentro con la autora María Canosa.

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