Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Puesta en marcha de la Rede de Concellos contra o Cancro para reforzar la prevención

Se harán campañas de sensibilización, impulso de los clubes de salud y la creación de espacios sin humo

Redacción
23/04/2026 23:32
Participantes en la puesta en marcha de la Red de concellos contra el cáncer
Participantes en la puesta en marcha de la Red de concellos contra el cáncer
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

La Diputación de A Coruña y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) presentaron ayer en A Coruña la Rede de Concellos Contra o Cancro (RCCC), un alianza que busca reforzar la prevención, el apoyo a los pacientes y la promoción de la salud en toda la provincia. 

En el acto participaron el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso; y su homólogo de la junta provincial de la AECC en A Coruña, Javier Álvarez Barbeito; diputados provinciales, miembros de la asociación , voluntarios de las juntas locales y alcaldes de la provincia coruñesa. Entre los regidores, asistieron varios de la Costa da Morte como los Cabana, Coristanco, Fisterra, Cee, A Laracha, Muxía y Vimianzo. 

La puesta en marcha de esta red se produce en un contexto en el que el cáncer continúa siendo uno de los principales retos de la salud pública. En la provincia de A Coruña se diagnosticaron 7.959 nuevos casos en el último ano, y más de 16.000 personas conviven con la enfermedad, con un impacto que va más allá de lo sanitario y afecta también al ámbito social, emocional y económico das familias. 

González Formoso destacó el papel clave de los concellos como administración más próxima a los ciudadanos y subrayó que la nueva red nace con el objetivo de “garantir que todas as persoas, independentemente do lugar onde vivan, teñan acceso a apoio, información e recursos”. Además, inició en la necesidad de reducir las desigualdades territoriales, sobre todo en los municipios rurales.

 Entre las actividades que se llevarán a cabo destaca la creación de espacios libres de humo, campañas de sensibilización y el impulso de los clubes de salud, entre otras. La iniciativa, que parte de la AECC, tendrá un presupuesto de 211.475 euros, de los que se el 75% será financiado por la Diputación coruñesa. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Candela Lola Battiato

Representación carballesa en la despedida de las Residencias Artísticas Mariñán, este viernes
Redacción
Participantes en la puesta en marcha de la Red de concellos contra el cáncer

Puesta en marcha de la Rede de Concellos contra o Cancro para reforzar la prevención
Redacción
Participantes en la lectura en las Escolas do Xardín

La comarca festeja el Día do Libro con cuentos, lecturas, autores y magia
Redacción
Símbolo de la 'X Solidaria' este jueves en la Praza do Concello

Campaña para la ‘X Solidaria’ de la renta en la Praza de Carballo
Redacción