Puesta en marcha de la Rede de Concellos contra o Cancro para reforzar la prevención

Participantes en la puesta en marcha de la Red de concellos contra el cáncer Cedida

La Diputación de A Coruña y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) presentaron ayer en A Coruña la Rede de Concellos Contra o Cancro (RCCC), un alianza que busca reforzar la prevención, el apoyo a los pacientes y la promoción de la salud en toda la provincia.

En el acto participaron el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso; y su homólogo de la junta provincial de la AECC en A Coruña, Javier Álvarez Barbeito; diputados provinciales, miembros de la asociación , voluntarios de las juntas locales y alcaldes de la provincia coruñesa. Entre los regidores, asistieron varios de la Costa da Morte como los Cabana, Coristanco, Fisterra, Cee, A Laracha, Muxía y Vimianzo.

La puesta en marcha de esta red se produce en un contexto en el que el cáncer continúa siendo uno de los principales retos de la salud pública. En la provincia de A Coruña se diagnosticaron 7.959 nuevos casos en el último ano, y más de 16.000 personas conviven con la enfermedad, con un impacto que va más allá de lo sanitario y afecta también al ámbito social, emocional y económico das familias.

González Formoso destacó el papel clave de los concellos como administración más próxima a los ciudadanos y subrayó que la nueva red nace con el objetivo de “garantir que todas as persoas, independentemente do lugar onde vivan, teñan acceso a apoio, información e recursos”. Además, inició en la necesidad de reducir las desigualdades territoriales, sobre todo en los municipios rurales.

Entre las actividades que se llevarán a cabo destaca la creación de espacios libres de humo, campañas de sensibilización y el impulso de los clubes de salud, entre otras. La iniciativa, que parte de la AECC, tendrá un presupuesto de 211.475 euros, de los que se el 75% será financiado por la Diputación coruñesa.