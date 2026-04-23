Representación carballesa en la despedida de las Residencias Artísticas Mariñán, este viernes

Candela Lola Battiato IG

El Pazo de Mariñán, en Bergondo, despide hoy una nueva edición de las Residencias Artísticas Mariñán, convocadas por la Diputación da Coruña. En el acto participarán la diputada de Cultura, Natividade González, y las personas comisarias y participantes de las diferentes residencias. Las residencias comenzaron el pasado 11 de abril. Esta edición fue en la que se seleccionó un mayor número de proyectos, pasando de los ocho del pasado año a los 15 de este ejercicio.

Entre los proyectos también se encuentra representación carballesa, en el área de creación de contenidos socioculturales en redes sociales, con Candela Lola Battiato Miñones, que ha presentado el proyecto “Cultura ao descuberto”. También hay apartado musical y otro literario en esta residencia. Natividade González destacó la calidad de los proyectos presentados y la diversidad de formatos y disciplinas que concluyen en estas residencias.