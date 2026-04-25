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Carballo

Comida social en el restaurante San Lorenzo de Verdillo

La peña del café bar A Piña de Sofán celebraron un encuentro gastronómico

Redacción
25/04/2026 23:49
Comida peña A Piña en el restaurante San Lorenzo
Comida peña A Piña en el restaurante San Lorenzo
Raúl López
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Peña veterana consolidada del café bar A Piña, de Sofán, que este sábado reunió a su masa de asociados en una comida de convivencia en el restaurante San Lorenzo de Verdillo, en Carballo. 

La entidad es arropada por 60 socios en une entorno eminentemente rural y la base de su riqueza se halla en la convivencia e interrelación de las gentes. Ayer disfrutaron de un ágape concertado, con el sello de calidad de la casa restauradora y compartieron alegrías hasta desde mediodía a muy avanzada la tarde.

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