La ciencia regresará en mayo a los bares de Carballo con el ‘Pint of Science’

Participantes en el Pint of Science el pasado año EC

Los bares de Carballo volverán a llenarse de ciencia los días 18, 19 y 20 de mayo en una nueva edición del ‘Pint of Science’, que contará con un cartel de lujo. Se trata de seis perfiles de referencia que ratifican la potencia científica del entorno, con trayectorias que abarcan desde el hospital de Boston hasta la gestión de la ciberseguridad nacional.

Los tres locales donde se celebrarán los encuentros son el bar Marabú, la cafetería del Pazo da Cultura y el bar Mercado. El escenario de la primera jornada será el bar Marabú, donde estarán el investigador especialista en quimiometría David Castro Reigía y la directora del Archivo Histórico de la Universidade de Santiago de Compostela, Desirée Domínguez Pallas. Bajo el título “Arquivos e arquiveir@s: que pintan na era da IA?”, Domínguez Pallas reflexionará sobre cómo los archivos se adaptan a la administración algorítmica y a las oportunidades de la Inteligencia Artificial (IA).

David Castro pronunciará una charla con el título “O que a luz conta do que non vemos”, donde explicará cómo la espectroscopia permite saber de que está hecho un alimento sin probarlo, analizando la “pegada luminosa” de lo que comemos y bebemos. El martes 19 la cita será en la cafetería del Pazo da Cultura con Alejandro Ávila Álvarez, doctor Cum Laude y pediatra en el Chuac, que cuenta con una trayectoria internacional en Boston, siendo uno de los grandes investigadores gallegos en neonatología y complicaciones en los prematuros. “Investigando o pulmón dos neonatos prematuros” es el título de su charla, en la que hablará sobre los retos para predecir la displasia broncopulmonar y la busca de respuestas en el ADN mitocondrial o las proteínas de la sangre.

La biotecnóloga Alba Vilariño Porteiro será la otra investigadora que la jornada, con la charla “Unha mina no teu peto”, donde abordará que nuestros residuos electrónicos son auténticas “minas urbanas”, y cómo las bacterias pueden ayudarnos a recuperar metales clave para la transición energética. Olalla Rama García, experta en ciberseguridad, hablará sobre “Clics e claves: sobrevivindo ao día a día dixital”, mientras que la doctora en desarrollo psicológico y experta en autismo Isabel García García abordará este trastorno en “Non é só autismo”, con una mirada amplia sobre el TEA. Será el último día, el 20 de mayo, en el bar Mercado.

El Concello carballés se ha convertido en un referente en la divulgación científica, muy comprometido con esta causa llevando a cabo propuestas pioneras como esta. Además, detrás del cartel hay un grupo de carballeses trabajando en la misma línea: Iván Andrade Tasende, Verónica Bolón Canedo, Cristina Abelleira Martínez, Daniel Barreiro Quintáns y Jorge Cebey García.